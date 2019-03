Sénégal: Proclamation des résultats provisoires - Dakar, sous haute surveillance des forces de l'ordre

Hier, jeudi 28 février, jour de la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 24 février dernier, les forces de sécurité ont pris les devants pour empêcher toute manifestation qui pouvait entrainer des troubles à l'ordre public. Petit tour sur les coins et recoins de Dakar pour constater le dispositif mis en place sur le terrain.

En prélude à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 février dernier qui devait être effectuée vers 12h 30 mn hier, jeudi, par la Commission nationale de recensement des votes, le gouvernement a déployé un important dispositif sécuritaire pour contenir toute manifestation visant à troubler l'ordre public.

En effet, après le scrutin du dimanche passé, l'on craignait des débordements surtout avec le fait que le camp présidentiel revendiquait la réélection au premier tour du président sortant Macky Sall, alors que celui de l'opposition soutenait le caractère inévitable d'un second tour. Face à ces sorties contradictoires des deux parties, et face à l'imminence de la proclamation des résultats provisoires par le juge Demba Kandji et la Cnrv, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour éviter des émeutes.

Sur le rond-point de Liberté 6, l'on est accueilli ainsi par un pick-up rempli de policiers et fortement armés. La présence de ces derniers ne gêne pas les gens qui vaquent tranquillement à leurs occupations dans ce coin de la capitale sénégalaise. Sur les deux-voies de la VDN (Voie de dégagement Nord), ce sont des gendarmes armés jusqu'aux dents qui veillent.

Au poste de la SDE de Liberté extension et au rond-point Sacré cœur 3, le décor est impressionnant : des véhicules motorisés (Aml), des L 200 et autres voitures de combat y sont présents. Le quartier général de la coalition Bby a aussi enregistré la présence des forces de l'ordre. Les véhicules surarmés de la gendarmerie nationale sont les plus visibles. Installés tout au long de la route de Ouakam et même a l'intérieur du dépôt de la société de transport Dakar Dem Dikk, les hommes en bleu prennent très au sérieux la situation déjà tendue.

A la place de la Nation (ex-obélisque), le dispositif sécuritaire mis en place est beaucoup plus impressionnant que les autres. Là, la police a déployé beaucoup de moyens pour contrer toute tentative de manifestation, voire d'insurrection. Là, les policiers, déployés en grand nombre et lourdement armés, veillent minutieusement sur les va-et vient des badauds et autres passants. Les forces de sécurité étaient à dire vrai prêtes pour maintenir l'ordre, dans toute la capitale sénégalaise.