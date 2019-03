Sénégal: Cheikh Aliou Bèye, plénipotentiaire du candidat Ousmane Sonko - «La plupart des résultats présentés était préfabriquée»

«Notre présence dans la Commission nous a permis de constater beaucoup d'irrégularités. La première est relative à la non-conformité entre les suffrages valablement exprimés avec le nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes que les statisticiens de l'administration nous ont présentés.

Ensuite, nous avons noté un nombre impressionnant de votants hors bureau originel dans certaines zones. Par exemple, à Podor, on a noté plus de 2717 votants hors bureau. A Diaobé également, ils étaient autour de 1576. Nous ne pouvons pas dire d'où ces gens viennent. S'agit-il d'un transfert d'électeurs ? On ne sait pas. Cependant, tout ce que l'on peut dire, c'est que dans ces localités citées et d'autres encore notamment, à Kanel dans la région de Matam, et en Gambie, on a noté dans certains bureaux de vote un nombre de votants dépassant largement celui des inscrits.

Il y a aussi le problème des Pv non signés par aucun mandataire ou représentant des cinq candidats et dont les suffrages exprimés diffèrent du nombre de bulletins trouvés dans les urnes. Il s'agit des Pv qui nous sont venus de Nabadji Civol à Ourossogui. Le président du tribunal départemental de cette zone-là a même mentionné sur son Pv que tous les responsables des partis n'ont pas les Pv. On nous a également présenté des enveloppes censées contenir des Pv vides et c'est le représentant de la Cena qui a dicté les résultats. En Europe du Sud où nous les avons battus, les Pv ne sont pas arrivés. Il y a des Pv qui ne sont même pas intégrés dans les chiffres qu'ils ont donnés. C'est le cas de l'Italie, de la France et de l'Espagne.

Tout ceci pour dire que cette élection n'avait rien de transparent. Car la plupart des résultats présentés était pré fabriquée. Il revient donc au peuple sénégalais de prendre ses responsabilités et de se battre pour avoir des élections transparentes. Il est temps d'arrêter cette machine frauduleuse qui ne produit que des résultats préfabriqués et organisés d'une manière à tromper le peuple sénégalais. Je faisais partie de ceux qui faisaient le décompte des bulletins. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Si nous n'étions pas venus, ils diraient que nous avons fait la politique de la chaise vide»