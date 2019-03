Sénégal: Proclamation des résultats provisoires par la CNRV - Pas de manifestations, Ziguinchor dans un calme plat

C'est dans le calme que Ziguinchor à accueilli les résultats provisoires de la présidentielle proclamés hier, jeudi, par la Commission nationale de recensement des votes. On aurait pu penser à des velléités de manifestation de l'opposition dans une ville qui a tourné le dos à la mouvance présidentielle. Mais que nenni, aucune manifestation n-a été constatée dans la ville. Mieux, pas de scènes de violence enregistrées après la proclamation des résultats provisoires.

Excepté, une poignée de jeunes qui ont brûlé des pneus vers le quartier Coboda et vite dispersés par les forces de l'ordre, aucune autre manifestation majeure ne s'est déroulée à Ziguinchor et dans les autres départements. Un calme plat a régné dans la ville cependant quadrillée par la police qui s'était déployée sur les points stratégiques, aux premières heures de la matinée. Les Q.G des partis de l'opposition étaient quasi-vides. A la permanence de la coalition « Sonko président » en passant par le siège de « Idy 2019 », pas l'ombre d'un seul militant sur place. Il était même difficile de joindre les responsables locaux de ces différentes coalitions. A Bignona, on pouvait noter la présence discrète de patrouilles de forces de l'ordre dans la ville. A Ziguinchor comme partout ailleurs, les populations vaquaient paisiblement à leurs occupations.

L'administration, les services, les établissements scolaires et universitaires ont fonctionné normalement tout comme les commerces. Pour certains partisans de l'opposition rencontrés dans les rues de la capitale du sud, le discours est presque le même : « nous avons montré à Macky Sall que Ziguinchor n'est pas content de lui. On l'a sanctionné et c'est suffisant. Nous avons atteint notre objectif en battant ses partisans à Ziguinchor, c'est l'essentiel et c'est suffisant... », lâche ce partisan d'Ousmane Sonko.

Avant de poursuivre : « nous n'avons plus besoin de baigner dans des troubles. Nous sommes suffisamment éprouvés par des décennies de conflits pour encore plonger la région dans la violence. Notre seul arme reste la carte d'électeur ». Une ville encore traumatisée par le conflit qui ne voulait certainement pas en rajouter et qui a observé cette posture calme, malgré les contestations de l'opposition.

Les leaders de Benno perdus des radars

Même les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar dont le leader est sorti victorieux, dès le premier tour, n'ont montré le moindre signe de jubilation. Certainement toujours tétanisés par leur défaite à Ziguinchor et dans les autres départements, ils sont restés très discrets.

Et sans aucune velléité de troubles, les forces de l'ordre qui avaient pris d'assaut les points stratégiques de la ville étaient obligées alors de quitter les lieux, en début de soirée, dans une ville de Ziguinchor où les leaders de la coalition présidentielle, comme assommés par leur débâcle, ont disparu des radars, depuis le scrutin, tout comme l'armada de véhicules qui avait pris possession des lieux, il y a quelques jours.

Du domicile du patron des « Apéristes », Benoit Sambou, désertés par les militants et le maitre des lieux, à la résidence du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé dont les lieux vides présentent l'image d'une maison abandonnée, en passant par le domicile de l'Administrateur général du Fongip Doudou Kâ où quelques inconditionnels spéculent encore sur leur défaite cuisante, le spectacle est le même.

Ils ont tous disparu de la circulation, les leaders Benno à Ziguinchor qui ont du mal à s'extirper du cauchemar dans lequel ils ont été plongés par leur déconvenue à cette élection présidentielle. Rappelons à ce niveau que c'est la coalition « Sonko Président » qui a remporté le scrutin dans les trois départements de la région, opérant une véritable razzia devant le candidat Macky Sall. Le candidat Idrissa seck est classé troisième et les candidats Madické Niang et Issa Sall terminent respectivement 4e et 5e dans cette partie sud du pays qui a suivi les résultats provisoires dans le calme et la plus grande sérénité.