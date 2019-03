Congo-Kinshasa: Steve Mandanda - « Ce serait vraiment bien de gagner » face à Saint-Etienne

Steve Mandanda et les siens affrontent Saint-Etienne dimanche dans le dernier match du weekend en Ligue 1. L'OM est actuellement 5e du championnat, à deux points des Stéphanois.

Le gardien du club phocéen annonce la couleur avant d'affronter les Verts pour un match crucial dans la course à l'Europe. « Ce serait vraiment bien de gagner. On a grillé beaucoup de jokers », explique le portier phocéen, qui assure que l'OM n'a prévu « aucun plan anti-Khazri ».

Steve Mandanda tenté d'expliquer les changements des dernières semaines, à l'OM. Il refuse de regarder trop haut au classement. « Ce qui a changé, c'est l'état d'esprit. On fait beaucoup plus les efforts, tout le monde défend, ça aide les deux jeunes en défense centrale », a déclaré le gardien de but en conférence de presse. Il ne s'emballe pas : « Je n'oublie pas qu'il y a quatre matchs, on était largué. Il faut être réaliste, tout va très vite. L'important pour nous, maintenant, c'est d'enchaîner les victoires. On verra sur le dernier mois comment on peut évoluer. Mais c'est difficile de parler de podium, aujourd'hui », a-t-il ajouté.

L'Olympique de Marseille, 5ème, défiera l'AS St Etienne, 4ème, avec la ferme intention de sortir vainqueur de ce duel. Avec une victoire, le club phocéen, à 2 unités des Verts, récupèrerait la 4ème place synonyme de qualification européenne. Le club marseillais est dans une bonne dynamique puisque ce dernier sort de 3 succès contre Bordeaux (1-0), à Dijon (2-1), face à Amiens (2-0) et d'1 nul encourageant à Rennes (1-1). L'animation offensive des protégés de Rudi Garcia n'est plus à prouver et l'ASSE pourrait en faire les frais au Vélodrome.