Cote d'Ivoire: Liberté de la presse, burkina - L'intelligent d'Abidjan remet au ministre Rémi Dandjinou son prix

Absent lors de la célébration des 15 ans de l'Intelligent d'Abidjan en septembre 2018 à Abidjan, Dandjinou Rémi Fulgence, ministre burkinabè de la communication et des relations avec le parlement, un des récipiendaires du prix pour la promotion de la liberté de la presse décerné à cette occasion, a reçu son trophée et son diplôme des mains du Dg Alafé Wakili, le vendredi 1er mars 2019, en marge du Fespaco à Ouagadougou.

Profitant de sa présence à Ouagadougou dans le cadre de la 26eme édition du Fespaco (du 23 février au 2 mars), la délégation de l'Intelligent d'Abidjan s'est rendue au cabinet du ministre. « Nous sommes venus vous saluer et profiter pour vous remettre votre prix » a introduit Jöel Touré, directeur de publication délégué de l'Intelligent d'Abidjan.

Alafé Wakili s'est ensuite dit honoré par la mobilisation du ministère de communication du Burkina Faso qui en plus de la présence du directeur de cabinet, a favorisé la participation de plusieurs médias et structures dans le cadre de la célébration des 15 ans du quotidien, l'Intelligent d'Abidjan en septembre 2018. Il a saisi l'occasion pour informer le ministre des projets envisagés au Burkina Faso dans le cadre du renforcement et de la promotion de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et les pays de la sous région.

« Nous comptons lancer le journal l'Intelligent de Ouaga en collaboration avec des partenaires locaux. Nous envisageons aussi organiser Africa Média Forum des médias à l'échelle régionale et continentale. Ainsi après Abidjan Média Forum dont nous préparons la deuxième édition, nous aurons Lomé Média Forum, Ouaga Média Forum. Nous projetons revenir au mois de septembre 2019 pour Ouaga Média Forum sur le thème de la place de la femme dans les médias en Afrique. Les ateliers, tables rondes et réflexions seront suivies d'un Dîner gala avec la participation d'artistes ivoiriens et burkinabè. Enfin, dans le cadre du prochain TAC (traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire) qui aura lieu en Juillet 2019 à Ouaga, nous comptons éditer un numéro spécial faisant le point de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire » a informé, Alafé Wakili avant de solliciter soutien et conseil du ministre Dandjinou Rémi.

[ Dandjinou Rémin : « Vous êtes les bienvenus à Ouagadougou » ]

À Alafé Wakili et à sa délégation, le ministre Dandjinou Rémi a exprimé sa gratitude pour la marque de considération. « La célébration des 15 ans de votre journal a été un moment fort dans l'espace médiatique ivoirien. C'est une initiative à féliciter, et encourager pour qu'elle soit pérenne et devienne un rendez-vous incontournable dans la réflexion et la liberté de la presse dans la sous région, voire en Afrique. Et je vous remercie de nous avoir associés . En attendant de nous soumettre la feuille de route officielle des différents projets que vous venez d'indiquer, sachez que vous êtes les bienvenus à Ouagadougou et encore merci pour cette marque d'estime à travers ce prix que vous me décernez », a-t-il répondu.