Afrique: Ligue des Champions - Le CS Constantine à un pas de la qualification

Le CS Constantine a rendez-vous, ce samedi, au stade Hamlaoui de Constantine, avec Al Ismaïly SC pour le compte de la 4e journée du groupe C de la Ligue des champions.

Constantine avait réussi la bonne opération en allant prendre un point sur le fil face à Ismaïly (1-1), samedi dernier à Borg El Arab. Désormais, les hommes du coach Denis Lavagne veulent reprendre seuls la tête du groupe C et se rapprocher encore plus de la qualification aux quarts de finale de la plus prestigieuse compétition africaine.

« Ce sera un match plus difficile que celui joué en Égypte, car Al Ismaily jouera sa dernière carte pour se relancer dans la course à la qualification. Mais on ne doit pas rater ce rendez-vous et on visera la victoire, pour faire d'une pierre deux coups, s'emparer de la première place et écarter définitivement Al Ismaily de la compétition, a confié le joueur du CS Constantine Zalani dans des propos relayés par Le Buteur. On donne rendez-vous aux Sanafir ce samedi et on ne va pas les décevoir, en présentant une meilleure image du football algérien. On défendra à fond les couleurs du CSC et on aura le dernier mot, pour s'offrir seuls la première place du groupe. Al Ismaily est le bienvenu mais il n'a rien à espérer, car les trois points resteront à Hamlaoui. »

Les Sanafir semblent avoir retrouvé une grande confiance depuis l'arrivée de l'entraîneur Denis Lavagne et ils veulent que cela perdure le plus longtemps possible. En tout cas, les joueurs montrent une grande confiance et détermination à aller chercher une historique qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions. De son côté, le manager général Tarek Arama reste confiant, en prévision du match contre Al Ismaily.

«Le groupe se prépare dans une bonne ambiance après le nul ramené d'Alexandrie. Malgré tout ce qui s'est passé, on a dépassé ça et le groupe est concentré sur ce prochain rendez-vous. On ne doit pas sous-estimer l'adversaire qui fera tout pour nous surprendre, car il jouera sa dernière cartouche», et de conclure : «On s'attend à une affluence nombreuse ce samedi, comme c'était le cas contre le TP Mazembe. Il y aura une ambiance des grands jours ce samedi et les joueurs ont besoin du soutien des Sanafir pour se transcender. La victoire ne doit pas nous échapper pour assurer la qualification au prochain tour, pour qu'on puisse se concentrer sur le championnat et la Coupe d'Algérie.»

Le CS Constantine est invaincu en Ligue des champions africaine aussi bien à domicile qu'en déplacement.