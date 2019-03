Congo-Brazzaville: Vernissage - Violaine Le Fur et Marco Skizi s'expriment à travers les rêves

Les deux jeunes artistes pluridisciplinaires ont restitué récemment, à Brazzaville, leurs ateliers cinéma autour du thème « Les rêves marchent par la bouche ».

La restitution, effectuée dans les locaux des ateliers Sahm, s'est résumée en deux très courts métrages, notamment "Le cauchemar", un film de deux minutes avec Alegra Nicka et Zouber Aîdara, et " La boucle", ainsi qu'une production de quatre minutes avec Thales Zokene, Jordy Mouyeke, Grace Tengo, Bienvenue Makita et Meyrese.

"Le cauchemar" relate l'histoire d'une fille qui reçoit un appareil photo qu'elle transforme en arme automatique pour capturer les portraits de son environnement. Ce film a été réalisé à partir du rêve nourri par Alegra Nicka.

Par contre, "La boucle " est le récit d'un jeune danseur qui subit une suite de faux réveils. Bloqué dans son rêve, il n'arrive plus à en sortir. Celui-ci a été tiré du rêve de Volos, rencontré hasardeusement dans la rue lors d'une récolte d'interviews par Violaine et Marco.

« Après un atelier de performance à la biennale de Kampala, je nourrissais l'envie de découvrir Brazzaville et particulièrement Bacongo duquel j'avais eu un écho favorable. Alors, à mon arrivée, j'ai proposé aux ateliers Sahm d'animer un atelier cinéma sur les rêves pendant deux semaines et ils ont accepté. Sur place, j'ai rencontré Marco Skizi, habitant de Bacongo, ancien danseur du groupe I-dance, beat maker et vidéaste avec qui j'ai co-animé l'atelier », nous a révélé l'artiste franco-camerounaise, qui s'est dite satisfaite de cette aventure et heureuse du résultat final.

Au cours de cette soirée de vernissage, le public a pu également découvrir le danseur Volos dans une présentation solo de dix minutes intitulée "Corps étranger" .

Outre le cinéma et la danse, sur la base des rêves récoltés par interview écrite ou orale, Violaine et Marco, en association avec l'artiste plasticienne Mantvanye ont dévoilé au public l'installation "L'île de Bac's", actuellement en exposition aux ateliers Sahm.