Maroc: Enrique Iglesias et Anna Kournikova ont enfin payé leurs ouvriers

Enrique Iglesias et Anna Kournikova ont finalement payé les ouvriers qui sont intervenus dans leur propriété de Miami. Mais la société Williams Paving Co Inc. aura tout de même dû faire intervenir la justice pour rappeler à l'ordre le couple.

A suivre les documents juridiques obtenus par TheBlast, la facture, qui comprenait matériaux et main-d'œuvre, n'était pourtant pas astronomique. Il s'agissait uniquement de 2.131,46 dollars.

La société affirme être intervenue en octobre 2018 et avoir fait parvenir la facture à Enrique Iglesias et Anna Kournikova dans la foulée. Arrivée au mois de février, et sans aucune nouvelle du couple, la société n'a eu d'autre choix que de déposer un recours.

Après quoi Enrique Iglesias et Anna Kournikova se sont empressés de régler leur facture. On ignore la teneur de ces travaux, mais ils concernaient l'immense villa de 2000m2 que le couple a fait construire en 2009 à Miami, avec piscine, court de tennis et quai pour leur bateau.