Algérie: MDN - 2 bombes de confection artisanale découvertes et détruites à Médéa

Alger — Deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites jeudi dans la wilaya de Médéa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 28 février 2019, deux (02) bombes de confection artisanale, et ce lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Médéa/1ère Région militaire( RM), précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "des détachements de l'ANP ont saisi, lors d'opérations distinctes menées à Djanet/4ème RM et Tamanrasset/6ème RM, deux (02) détecteurs de métaux, cinq (05) groupes électrogènes et deux (02) marteaux piqueurs, tandis que 8 293 litres de carburant et 12 300 paquets de cigarettes, destinés à la contrebande, ont été saisis à El-Oued/4ème RM, Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5ème RM".

Par ailleurs, "des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Oran et Sidi Belabès/2ème RM, deux (02) narcotrafiquants en possession de 24,4 kilogrammes de kif traité, d'une (01) grenade et 28 balles de calibre 9 mm, alors que des Garde-côtes ont déjoué, à Oran, des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", ajoute la même source.