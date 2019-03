Seychelles: Air Seychelles augmentera ses vols à destination de Mumbai et mettra un terme à son service vers Abu Dhabi

Air Seychelles suspendra ses services pour Abu Dhabi et augmentera ses vols à destination de Mumbai à partir du mois de mai dans le cadre du plan de transformation de la compagnie, a annoncé vendredi la compagnie aérienne.

Le directeur général de la compagnie aérienne, Remco Althuis, a déclaré qu'après avoir suivi de près les performances de la liaison Abu Dhabi et envisagé toutes les options, Air Seychelles avait décidé de suspendre le service sur cette liaison.

«Au cours de l'année écoulée, le nombre de passagers ayant emprunté la compagnie aérienne par cette route a été pauvre et nous avons même constaté une demande plus faible émanant des connections depuis les Émirats arabes unis, l'Europe ou l'Asie, ce qui en fait une opération commerciale non viable pour Air Seychelles», a déclaré M. Althuis.

Les clients ayant déjà acheté des billets pour se rendre à Abu Dhabi à bord d'Air Seychelles après le 11 mai seront redirigés sur d'autres vols.

M. Althuis a annoncé qu'étant donné que la compagnie se retirait d'Abou Dhabi Air Seychelles devait trouver une autre destination aérienne.

«Nous avons exploré diverses options et, à la demande des passagers, nous avons décidé de réintégrer Madagascar sur notre réseau en tant qu'opération saisonnière uniquement pendant la haute saison estivale, afin de garantir une utilisation maximale de l'avion, de manière à générer des revenus supplémentaires pour l'entreprise. ," il a ajouté.

(Jude Morel) Photo License: CC-BY

Les opérations saisonnières à Madagascar dureront quatre mois, du 3 juillet au 26 octobre.

En se concentrant sur le développement de ses opérations dans la région, Air Seychelles augmentera également la fréquence des vols à destination de Mumbai de cinq à six vols par semaine. Le vol supplémentaire sera opéré le dimanche à partir du 12 mai.

Des vols à destination de Johannesburg seront effectués tous les jours à partir du mois de juin.

Dans son discours sur l'état de la nation mardi, le président Danny Faure a déclaré que cet exercice de transformation nécessitait l'appui du gouvernement, sans lequel Air Seychelles serait une compagnie qui n'effectue que des vols intérieurs et offrant des services de manutention au sol aux compagnies aériennes internationales faisant escale aux Seychelles.

«Cette option serait plus simple et plus rentable, mais elle rendrait les Seychelles économiquement vulnérables. Nous aurions besoin de dépendre à 100% des compagnies aériennes étrangères pour attirer des touristes aux Seychelles », a déclaré M. Faure.

Le président a annoncé qu'à partir de cette année, le gouvernement subventionnerait Air Seychelles à hauteur de 73 000 dollars par an au cours des cinq prochaines années.

Dans le cadre du plan de renouvellement de sa flotte, Air Seychelles échangera deux avions existants contre deux nouveaux plus performants. Le premier A320neo de nouvelle génération arriveront au mois de juillet et l'autre au mois de mars 2020.

Doté de 168 sièges, le nouvel avion permettra à la compagnie aérienne d'accroître ses capacités sur son réseau régional tout en réalisant d'importantes économies de carburant.

Les secteurs d'activité non liés au transport aérien - manutention au sol et sur cargaison, et services d'ingénierie - seront renforcés grâce à un certain nombre d'initiatives génératrices de revenus et de projets clés cette année.

Ces services ont été une source importante de revenus pour la compagnie aérienne au cours de l'année écoulée, en raison du nombre croissant de compagnies aériennes clientes opérant à l'aéroport international des Seychelles.