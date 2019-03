Maroc: La présidente de la HACA s'entretient avec l'ambassadeur d'Ukraine au Maroc

Latifa Akharbach, présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), a reçu le 27 février 2019, M. YaroslavKoval, ambassadeur d'Ukraine au Royaume du Maroc.

Lors de cette rencontre, la présidente de la HACA a récapitulé à l'attention de l'ambassadeur ukrainien les principales évolutions du système médiatique marocain depuis notamment la loi de 2002 libéralisant la communication audiovisuelle. Elle a ainsi mis en exergue le rôle spécifique joué par la HACA dans la réussite de cette libéralisation. Mme Akharbach a, à cet égard, mis l'accent sur les efforts déployés par le régulateur marocain, notamment en matière de promotion des principes du pluralisme, de diversité culturelle, d'égalité des genres et de respect de la dignité humaine ce qui, a-t-elle précisé, représente une contribution importante et nécessaire au processus de la consécration de l'Etat de droit et des principes démocratiques que connaît le pays.

Pour sa part, M. Koval a présenté quelques caractéristiques du paysage médiatique ukrainien, en général, et audiovisuel, en particulier, notamment en matière de production nationale, de diversité linguistique et de complémentarité entre les secteurs public et privé.

Les deux parties ont également échangé autour des perspectives d'une future coopération entre la HACA et son homologue ukrainien, le Conseil national de l'audiovisuel, tenant compte de nombreuses similitudes entre les deux institutions, notamment au niveau de leur composition, de leurs domaines d'intervention et des prérogatives que leur a confiées le législateur.