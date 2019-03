Maroc: Le Raja et l'ASFAR de nouveau sanctionnés

Suite aux événements déplorables survenus au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah (CSPMA) de Rabat au cours et après le match AS FAR-Raja Club Athletic, le 27 février 2019 au titre de la 19ème journée du Botola Maroc Telecom D1, la Commission centrale de discipline et de fai-play de la Fédération Royale marocaine de football s'est réunie jeudi 28 février 2019 et, après l'examen des différents éléments de la rencontre, a décidé ce qui suit:

- Infilger à l'AS FAR deux matchs fermes à huis clos et une amende de 110.000 dirhams après l'usage répété de fumigènes et leur jet en direction de la pelouse (cas de récidive). Le public de l'AS FAR a également soulevé des banderoles comportant des insultes (arts 105 et 94 du code disciplinaire).

- Infilger au Raja Club Athletic (RCA) quatre matchs fermes à huis clos avec une amende de 105.000 dirhams en plus de sa prise en charge des frais des dégâts causés après évaluation par l'administration du CSPMA. Le public du RCA a également lancé les fumigènes et les sièges arrachés en direction des forces de l'ordre (art. 105 du code disciplinaire).

- Suspension du joueur de l'AS FAR, Morad Kaouach pour un match ferme pour cumul d'avertissements.

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre du RCA après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements.