Ile Maurice: Gouvernement - Un remaniement ministériel se précise

Le chef du gouvernement songerait-il à remanier son cabinet ministériel ? Surtout après avoir été exonéré de tout blâme par le Privy Council dans l'affaire MedPoint. Tout porte à croire que tel est le cas, à quelques mois seulement de la fin du mandat du gouvernement.

Un remaniement est certes évoqué depuis plusieurs mois. N'empêche qu'une telle éventualité se précise. Pour deux raisons en particulier, laisse-t-on entendre dans les milieux du MSM. Primo, libéré de l'affaire MedPoint, Pravind Jugnauth se sent revigoré et veut composer un cabinet complet avec «the right man in the right place» pour mener à bien ses objectifs. Secundo, deux ministères, l'Égalité du genre et l'Environnement, sont vacants. Et le Premier ministre entendrait y nommer deux autres députés. L'objectif étant d'éviter des mécontents dans son camp, surtout à l'approche de la rentrée parlementaire à la fin du mois.

Les deux backbenchers qui pourraient être nommés ministres sont Sudesh Rughoobur et Bashir Jahangeer. Le premier s'occupera du ministère de l'Environnement et le second fera son entrée aux Administrations régionales, ce qui permettra à Fazila Jeewa-Daureeawoo de se consacrer entièrement à son ministère de l'Égalité du genre. Contactés, les deux députés avancent qu'ils n'ont rien entendu à ce sujet.

À en croire une source au MSM, si Pravind Jugnauth a évité de nommer un nouveau ministre à l'Environnement, c'est parce que Raj Dayal croit dur comme fer qu'il récupérera son poste. Sauf qu'avec le procès qui s'éternise, il semble de plus en plus évident que le dénouement n'interviendra pas avant les prochaines élections générales.

C'est le cas également de Roubina Jadoo-Jaunbocus. Ce n'est pas de sitôt qu'elle sera en mesure d'être blanchie après avoir été épinglée dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Devant les nombreux problèmes recensés au niveau des enfants et des femmes, d'aucuns estiment qu'il est grand temps de nommer un ministre à plein temps à ce ministère.

Il serait question, en outre, de «transférer» certains ministres qui ne se montrent pas à la hauteur de leur tâche. «Je vois mal Pravind Jugnauth demander la démission des ministres à quelques mois des élections. En les priant d'occuper d'autres postes, ce serait une façon pour lui de leur montrer son mécontentement et de leur lancer un signal fort pour l'obtention d'un ticket aux prochaines élections générales», déclare ce membre du MSM.