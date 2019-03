Cote d'Ivoire: Inclusion financière en Afrique et au Moyen-Orient - Les experts réfléchissent à des solutions durables

Les travaux se tiennent dans le cadre d'une conférence internationale de haut niveau organisée par la Bceao et l'Afi.

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (Bceao) et l'Alliance pour l'inclusion financière (Afi) ont mobilisé hier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, les experts mondiaux dans le cadre d'une conférence internationale de haut niveau dont le thème est "Repenser l'avenir de l'inclusion financière". Présidant la cérémonie d'ouverture des travaux au nom du Premier ministre empêché, Adama Koné, ministre de l'Économie et des Finances, a souligné l'opportunité de la rencontre en ce qu'elle épouse parfaitement les besoins en matière d'inclusion financière dans la zone de compétence de l'Afi à Abidjan.

À savoir l'Afrique et le Moyen-Orient, où « même si les statistiques sont en faveur d'une évolution continue de l'accès des populations aux services financiers, les indicateurs d'inclusion financière dans cette partie du monde demeurent inférieurs à la moyenne à l'échelle internationale », selon le ministre de l'Économie et des Finances.

S'appuyant sur les données de 2017 de Global Findex, Adama Koné a indiqué que « seulement 35 % de la population africaine dispose d'un compte bancaire, pour une moyenne mondiale de 69 %. La population des adultes ayant constitué une épargne et celle ayant obtenu un crédit auprès d'une institution financière ressortent respectivement à 15,4 % et 6,7 % ». Et l'argentier ivoirien de faire remarquer que « le Moyen-Orient n'est pas mieux loti, puisque seulement 21 % des adultes détiennent un compte bancaire ». C'est en cela qu'Adama Koné a plaidé pour des efforts conjugués des deux régions à travers une approche globale et prospective.

Quelques défis à relever

L'appel du ministre a rencontré l'adhésion de Tiémoko Meyliet Koné, gouverneur de la Bceao, qui a indiqué que « l'inclusion financière n'est pas un privilège, mais un droit pour les populations ». Par ailleurs, Tiémoko Meyliet Koné a marqué son adhésion à la thèse de plus en plus soutenue par les économistes et qui établit un lien direct entre l'inclusion financière, la croissance économique forte et l'émergence durable.

Pour sa part, Alfred Hannig, directeur exécutif de l'Afi, a plutôt insisté sur la nécessité de donner un nouveau coup d'accélérateur à la réduction du nombre de personnes sans compte bancaire. Il a indiqué que même si ce chiffre s'est amélioré au cours de ces dernières années, passant de 2,5 milliards à 1,7 milliard d'individus, la cadence est ralentie, passant de 700 millions en 2014 à 500 millions de personnes en 2015.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a pris part à la cérémonie en compagnie du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo.