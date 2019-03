Maroc: Attijariwafa bank obtient l'accréditation du Fonds vert des Nations unies pour le climat

Le Groupe Attijariwafa bank a obtenu l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations unies, Green Climate Fund (GCF), en tant qu'intermédiaire financier pour la mise en œuvre des financements verts en Afrique, indique un communiqué du groupe.

Attijariwafa bank a été officiellement accréditée lors de la 22ème réunion du Conseil d'administration du Green Climate Fund, organisée les 26, 27 et 28 février 2019 à Songdo (Corée du Sud), après une diligence approfondie du GCF visant à s'assurer que le groupe dispose des procédures et de l'expérience nécessaires pour financer des projets verts en partenariat avec l'institution, précise le communiqué. Ainsi, Attijariwafa bank devient la seule banque commerciale africaine et de la région MENA ainsi que la 7ème banque commerciale à l'échelle mondiale à obtenir cette accréditation avec une couverture régionale, rapporte la MAP.

"L'accréditation marque une étape importante dans la démarche RSE et d'accompagnement de la transition énergétique pour Attijariwafa bank et permettra à la banque de travailler en partenariat avec le Fonds pour soutenir ses clients publics et privés dans leurs projets de développement durable sur le continent africain, à travers des co-financements ou garanties d'investissements d'envergure à fort impact, pouvant excéder 250 millions de dollars par projet", relève le communiqué.

L'accès aux financements du Fonds vert constitue ainsi un véritable levier pour poursuivre les actions du Groupe Attijariwafa bank en matière de finance climat et renforcer son positionnement de banque leader panafricaine dans l'accompagnement du développement économique et social du continent, selon la même source.

Créé par les 194 signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 2010, le Green Climate Fund est un fonds mondial ayant pour objectif de réaliser le transfert de fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables afin de mettre en place des projets pour combattre les effets du changement climatique. Avec une enveloppe globale de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020, le GCF est le plus grand fonds au monde dédié à l'action climatique. Le nombre total d'entités accréditées est à ce jour de 75 établissements bancaires et financiers, institutions de développement et organismes publics dans le monde.