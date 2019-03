Congo-Brazzaville: Durnel Veith Ongalé-Okabande - « La jeunesse est appelée à combattre l'incivisme pour construire la société d'aujourd'hui et de demain »

interview

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la jeunesse, le président exécutif de la Dynamique V.D.O s'est confié à notre rédaction pour présenter cette association qui mène un combat contre les antivaleurs en milieu jeune. Il parle également des activités déjà réalisées et des perspectives pour amener la jeunesse à comprendre que l'avenir du Congo de demain repose sur elle.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.) : Quand et où a été créée votre association et que vise-t-elle ?

Durnel Veith Ongalé-Okabande (D.V.O-O.) : C'est en début de l'année 2018 que mes camarades et moi avions eu l'idée de créer cette association. Mais, c'est précisément le 23 février dernier qu'elle a été officiellement présentée ici à Pointe-Noire. La Dynamique Veith Durnel Ongalé Okabande (DVDO) vise la promotion des valeurs morales et citoyennes en luttant contre les antivaleurs et la délinquance en milieu jeune, afin de promouvoir les bonnes mœurs chez la jeunesse tout en appuyant le gouvernement dans cette lutte.

L.D.B. : Quel a été le thème de la causerie-débat organisée par votre association à l'occasion de la Journée nationale de la jeunesse ?

D.V.O.-O. : Il faut dire que plus d'une centaine de jeunes membres de l'association et d'autres jeunes de Pointe-Noire ont pris part à cette causerie-débat. Nous nous sommes inspirés du thème national qui était « Lutter contre les nouvelles formes de violences de délinquance juvénile pour favoriser l'harmonie et l'équilibre d'une bonne vie en société ». De ce thème national, nous avons tiré le sous-thème de la causérie-débat qui était, « La société civile face à la montée des nouvelles formes de délinquance juvénile ».

L.D.B. : Pouvez-vous nous résumer de ce qui a été dit ?

D.V.O.-O. : Comme l'a signifié le sous-thème de la causerie-débat, il a été question pour de nombreux participants d'imaginer une kyrielle d'activités pour mieux combattre la délinquance et l'oisiveté en milieu jeune dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, en particulier, et dans tout le Congo, en général. Ainsi donc, dans les jours à venir, nous préconisons la mise en valeur d'un hectare dans le Kouilou en des activités agricoles, l'organisation pérenne des activités culturelles et sportives, les campagnes de conscientisation de la jeunesse en s'appuyant sur ce que prévoit le ministère de tuellee. Ce sont là, entre autres, les contributions de notre association afin de renforcer le combat du gouvernement face aux fléaux qui gangrènent l'épanouissement normal de la jeunesse au Congo.

L.D.B. : Pourquoi ces initiatives sont-elles prises maintenant alors que c'est depuis pratiquement trois à quatre ans déjà que les pouvoirs publics n'ont jamais cessé de parler de l'incivisme juvénile ?

D.V.O.-O. : Oui, dans toute lutte, il faut une organisation et pour en avoir comme celle-ci, il faut des hommes qui acceptent ce combat. Il n'est pas trop tard ni trop tôt, car la délinquance juvénile et la problématique d'antivaleurs au niveau des jeunes sont bien là. Tenez ! Au quartier Makayabou, par exemple, dans le cinquième arrondissement Mongo-Mpoukou, il est triste de voir des jeunes qui se disent des « Champions » qui ont pour seul loisir de développer leur poitrine et biceps pour se faire de bébés noirs alors qu'ils sont dans l'oisiveté totale. Ce comportement, nous allons le combattre à travers des activités que l'association leur proposera afin de cultiver de bonnes mœurs dans leur milieu. Ces jeunes doivent comprendre que c'est ni acceptable dans la société des hommes ni avantageux pour eux. Il nous faut donc être unis pour développer l'amour, l'entraide et la solidarité et cela leur apportera le bien-être et c'est le pays qui gagnera.

L.D.B. : Avez-vous un message particulier à l'endroit de la jeunesse ?

D.V.O.-O. : Que la société civile, là où elle se trouve, fasse de telle sorte que toute activité en rapport avec la lutte contre les antivaleurs puisse aller dans le sens de la promotion des valeurs morales, républicaines et des bonnes mœurs. Après Pointe-Noire et le Kouilou, nous verrons comment sillonner les autres départements pour pouvoir organiser des causéries-débats de conscientisation de la jeunesse en français, lingala et kituba afin que la jeunesse, dans son ensemble, comprenne bien le sens de la lutte que nous voulons mener à côté du gouvernement pour barrer définitivement la voie aux antivaleurs.