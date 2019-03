Congo-Brazzaville: Peinture - Aza Mansongi et Jonathan Vatunga portent le regard du Congo à Hong Kong

Les deux jeunes peintres congolais venus de Douala et de Kinshasa partagent la vedette à l'exposition CongoEyes de la galerie AfricArt, qui se tient du 3 au 31 mars dans l'île chinoise.

Le vernissage de l'exposition a lieu ce 2 mars en vue de donner aux visiteurs l'occasion de voir les œuvres de près et de manière personnelle. Jusuq'au 31 mars, l'exposition sera libre d'accès sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 ainsi que les samedis et dimanches de 11h00 à 19h00.

Dans le contexte de l'exposition CongoEyes (les yeux du Congo), Aza a représenté des visages humains, des poissons, etc., dont les yeux sont particulièrement mis en évidence. Le cas notamment du tableau "Boomerang". Elle nous fait d'ores et déjà savoir que « toutes les toiles sont expressives ». Pour elle, « il n'y a pas une qui soit plus importante que l'autre car chacune possède une histoire personnelle ».

En effet, l'on observe qu'Aza aime à superposer des visages très expressifs avec des masques traditionnels africains qu'elle mêle à des éléments de la technologie moderne. La toile "Carrefour" présentée ci-dessous en est, d'ailleurs, une belle illustration. Elle crée de la sorte des liens entre le passé et le présent. Ainsi, ses toiles colorées, dont les expressions sont souvent joyeuses, sont perçues comme une véritable célébration de la vie elle-même.

Jeune peintre, déniché dans la vague des récents diplômés de l'Académie des Beaux-arts, Jonathan Vatunga s'est rapidement fait un nom avec des œuvres à multicouches faites de peinture, de colle et de gravures qui mêlent abstraction et réalisme. Il porte son attention sur l'importance des interactions sociales dans son art. Face aux effets de la mondialisation sur les identités culturelles et personnelles, Jonathan encourage à partager ses expériences sans perdre sa propre personnalité. A son niveau, il exprime cette volonté par le langage visuel, mélangeant abstraction et réalisme, créant des visages humains à la fois uniques et pluriels. C'est le cas de la toile "Mode ou mœurs" où l'addition de peinture, de colle et de gravures renforce la dualité entre les aspects collectifs et individuels de notre existence. Le point commun avec AZa, c'est l'accent mis sur les yeux dans les toiles de Jonathan portant les visiteurs à voir le monde avec le regard du Congo.

Nouvelle expérience intéressante

Jointe par "Le Courrier de Kinshasa", Aza Mansongi n'a pas caché son ravissement à exposer à la galerie AfricArt de Hong Kong. Contactée à quelques heures du vernissage, elle nous a confié que tout se passait pour le mieux. D'emblée, elle a parlé d'« une nouvelle expérience intéressante ». Et d'ajouter : « L'Asie est un continent qui, pendant un bon moment, était complètement fermé. Aujourd'hui, il s'ouvre davantage à d'autres cultures, s'intéresse de plus en plus à l'art venu d'ailleurs et l'achète ».

Elle a souligné du reste que l'exposition CongoEyes est d'autant plus significative que c'est pour elle « une première en Asie ». Partie de Douala où elle vit depuis une décennie déjà, Aza a dans ses bagages sept tableaux à proposer aux Hongkongais. Elle entend leur donner à découvrir sa touche artistique influencée par le mouvement de la peinture populaire congolaise. Elle affirme justement : « Cette exposition me permet de me lancer dans ce nouveau monde pour y présenter mes réalisations en tant que artiste africaine contemporaine ». Et, quand elle parle de leur faire découvrir son monde, elle précise:« tout ce qui anime mon travail, les faits de société qui me touchent directement ou indirectement. Je passe un message d'amour, de conservation de l'environnement, d'optimisme ».