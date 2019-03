Madagascar: Université d'Antananarivo - La bonne gouvernance prônée par Pr Mamy Ravelomanana

La justice, l'équité, la transparence et la solidarité avancées par Pr Mamy Ravelomanana.

La justice, l'équité, la transparence et la solidarité doivent être les maîtres mots dans la gouvernance de l'Université d'Antananarivo, selon Pr Mamy Ravelomanana, qui se porte candidat à la Présidence de cette institution d'enseignement supérieur.

Réforme globale ! Consciente des nouvelles missions à accomplir dans le développement de la région et de la nation, l'Université d'Antananarivo entend s'engager à réaliser les réformes nécessaires sur les plans de la formation pédagogique, de la recherche scientifique et de la gestion administrative et financière, selon Pr Mamy Ravelomanana.

D'après ses dires, la modernisation des structures administratives (transparence des comptes financiers et administratifs et la passation de marchés) et des procédures d'engagement et des paiements, la structuration et l'organisation de la recherche scientifique, l'informatisation des services universitaires (un identifiant pour chaque bachelier), ainsi que le renforcement des activités culturelles au profil des étudiants et du grand public (infrastructures sportives et culturelles), constituent les chantiers ouverts dans une perspective de réforme globale de l'Université d'Antananarivo.

« L'objectif global de notre Programme d'Actions sous forme de Plan Stratégique de l'Université d'Antananarivo est de contribuer à la compétitivité économique régionale à travers la mise à disposition des meilleurs cadres, créatifs et opérationnels pour le monde du travail d'une part, et la valorisation des résultats de la recherche en vue de la compétitivité globale d'autre part », a-t-il indiqué.

Décentralisation. La transparence, la redevabilité et la décentralisation financière figurent dans le programme proposé par Pr Mamy Ravelomanana. Ce programme prévoit la mise en ligne sélective et restreinte des informations administratives et financières. Un redéploiement budgétaire est également prévu pour accorder plus de moyens aux établissements et écoles doctorales et pour appliquer moins de prélèvements sur les droits d'inscription.

« Les Projets seront décentralisés aux niveaux des Centres de Recherche et des Mentions, la Présidence joue le rôle de facilitateur. Les formations professionalisantes seront autorisées à établir des conventions ou contrat de type PPP (Partenariat-Public-Privé) de manière à pouvoir émettre des contrats individuels entre étudiants et Centres de Recherche ou des Centres d'incubation pour accompagner la diplomation.

« Pour promouvoir la bonne gouvernance universitaire, il faut une informatisation de la gestion, tout comme l'adoption de la démarche qualité, le respect et l'amélioration des textes et procédures, l'assurance de la bonne marche de l'Administration. En ce qui concerne les infrastructures, de nouvelles constructions et des réhabilitations sont en vue. L'autonomie énergétique et sanitaire doit être assurée. L'amélioration du système LMD et l'amélioration de la formation ne seront pas en reste, tout comme la promotion de nouvelles formes de formations à l'exemple des formations à distance, des formations continues, etc. Enfin la sécurisation du domaine universitaire sera priorisée. Cela impliquera le port obligatoire de badge, la mise en place de clôture et l'éclairage de nuit... », a exposé le Pr Mamy Ravelomanana.

Développement. Au niveau de la recherche et de l'expertise, plusieurs défis seront relevés, selon le candidat à la Présidence. Il a cité, entre autres, l'adéquation de la recherche aux besoins des utilisateurs, la valorisation des résultats de recherche grâce à la mise en place d'une Fondation pour la recherche et l'innovation et d'une maison d'Edition de l'Université, etc.

Selon le Pr Mamy Ravelomanana, l'amélioration des conditions de la recherche est fondamentale. La dotation de bourses extérieures à chaque établissement doit se faire, sur la base de nombre de publications internationales acceptées pour les chercheurs. De même pour les prix pour les Unités de recherche publiant le plus d'articles ou déposant le plus de brevets, a-t-il expliqué. En effet, cela se fera, d'après ses propos, avec le développement du réseau de partenaires, la diversification et l'optimisation des ressources financières.

Pour ce candidat, l'implication du secteur privé est nécessaire pour la création et l'amélioration des filières à finalité professionnalisante. Pareil avec les enseignants et les étudiants dans la vulgarisation des innovations managériales et la diffusion des technologies. Cela implique d'ailleurs la création et l'animation de centres de formation et de sensibilisation en zone rurale et urbaine, d'après les explications. Bref, il s'agit d'une vision ambitieuse, avec un programme minutieux.