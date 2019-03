Madagascar: Présidence de l'Université - Le Pr Samison Luc Hervé prône une université plus performante et responsable

Le Pr Samison Luc Hervé, candidat à la présidence de l'Université, cherche à rendre l'Université, plus responsable et plus performante.

la présidence de l'université, les candidats se suivent et ne se ressemblent pas. A chacun son approche et ses spécificités. Le Pr Samison Luc Hervé, également candidat, prône quant à lui aspire à améliorer progressivement la performance de l'université en renforçant sa responsabilité, autant sociétale, qu'environnementale.

Une approche progressive et réaliste, le Pr Samison Luc Hervé y croit : « Il n'y a pas de système parfait, mais la tendance vers la perfection est réalisable avec des objectifs atteignables. Nous nous attellerons ensemble afin d'atteindre ces objectifs. Nous nous orienterons vers l'amélioration progressive. L'appui de toutes les forces vives m'est indispensable pour s'entraider à améliorer notre Université. ». Le verbe d'action « améliorer » s'érige ainsi en mot clé de son programme triennal 2019-2002. Soulignons par ailleurs, que l'élection à la présidence de l'Université d'Antananarivo présente réellement un enjeu national. Le monde et le marché du travail étant en pleine mutation, l'Université devrait jouer un rôle clé dans l'amélioration, voire la (re) structuration du marché du travail, car formant autant les nouveaux leaders, employeurs, que travailleurs acharnés et compétents de demain. Ainsi le Professeur candidat exhorte les enseignants, le personnel administratif et les étudiants à s'approprier le développement de la nation comme un devoir et une responsabilité.

Cinq axes. Le programme de Pr Samison Luc Hervé, s'articule autour de 5 axes principaux. Le premier, cultiver l'intérêt de la bonne gouvernance. Le second, rehausser le niveau de l'intérêt de la pédagogie pour la réussite estudiantine. Le troisième, renforcer les activités de recherche dans tous les domaines de formation. Le quatrième, instituer la responsabilité sociale de l'université. Comme souligné dans le programme de ce candidat : « Les activités et actions entreprises auprès de l'Université devraient être divulguées auprès de la population par voie médiatique afin qu'elle réalise les efforts incessants pour le développement. En se sentant responsable, les personnels de l'Université pourront se sentir au cœur du développement en réalisant le slogan du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : « Levier pour le développement ». Il a également été souligné que la protection sociale des employés, notamment l'amélioration du service médical et social fera partie des priorités de ce mandat concernant le développement de la responsabilité de l'Université. Des ressources humaines aussi productives soient-elles ne peuvent pas faire des miracles si elles ne travaillent pas dans de cfbonnes conditions. C'est la raison pour laquelle, la rénovation et l'entretien des infrastructures ne seront (plus) un vain mot dans ce programme.