Angola: La Biocom appelle à la protection de l'industrie sucrière nationale

Malanje — Le directeur général adjoint de la Société bioénergétique angolaise (BIOCOM), Luís Bagorro Júnior, a défendu jeudi la création de politiques protégeant l'industrie sucrière nationale et éliminant la concurrence déloyale entre le sucre national et le sucre importé.

S'exprimant à l'issue d'une réunion entre les responsables de l'usine et les secrétaires d'État à l'Industrie et à l'Agriculture, respectivement Ivan do Prado et José Carlos Bettencourt, le responsable a souligné que l'introduction du sucre de la Biocom sur le marché national est conditionnée par l'excès d'importation dudit produit.

Il a dit que cette situation était aggravée par l'exonération totale des droits à l'importation, pénalisant davantage la production nationale.

Par ailleurs, Luís Bagorro Júnior a salué le décret nº 23/2019, qui vise à réglementer la production nationale et à créer des incitations pour les producteurs nationaux, telles que la subvention de 45% du diesel destiné aux activités agricoles à partir d'avril de cette année. Cela permettra à l'entreprise d'économiser 3 millions USD sur les 8 millions qu'elle dépense chaque année pour acheter du carburant.

En conséquence, selon la source, ils réduiront les coûts de production et permettront d'adopter des prix plus compétitifs.

À l'occasion, le secrétaire d'État à l'Agriculture, José Carlos Bettencourt, a déclaré que l'Exécutif voulait rendre la Biocom plus rentable, raison pour laquelle il continuera de se concentrer sur l'augmentation et la protection de la production nationale, en remplacement des importations.

Il estime que la priorité devrait être donnée à la production nationale, à l'importation uniquement lorsque la production nationale ne répond pas à la demande et avec l'approbation du ministère correspondant, car cela garantira plus d'emplois et de meilleures conditions de vie pour les travailleurs.

Dans l'entre-temps, le secrétaire d'État à l'Industrie, Ivan do Prado, a indiqué que, dans ce contexte, l'Exécutif proposait d'appliquer une taxe à l'importation de 12% afin de rendre la production nationale plus attrayante.

La Biocom est situé dans le complexe agro-industriel de Capanda, dans la municipalité de Cacuso, sur une superficie de 81.201 hectares, dont 11.55 sont réservés à la préservation de la faune et de la flore, 70.102 hectares tournés vers la production agricole, prévoyant d'ici à 2025, atteindre 256 000 tonnes de sucre.

Pour cette année, elle devrait produire 110 000 tonnes de sucre, contre 73 000 tonnes en 2018.