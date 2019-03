Angola: L'association Mais Saúde forme des activistes de lutte contre le VIH / SIDA et le paludisme

Luena — Quarante-huit techniciens de la santé des neuf municipalités de la province de Moxico ont terminé vendredi à Luena une formation sur les techniques de conseil, de dépistage volontaire, de mobilisation sociale et de traitement de cas de VIH / sida et de paludisme.

En trois jours, l'action formative soutenue par l'Institut national de lutte contre le sida (INLS) a servi pour aborder les notions et concepts relatifs aux infections sexuellement transmissibles et au VIH / sida, à la prévention, à l'élimination de la stigmatisation, à la discrimination, à la communication, au conseil en matière de dépistage et les réactions après le test positif de VIH.

Les tests de dépistage du VIH / SIDA, l'enregistrement des données, la biosécurité, les tests théoriques et les pratiques de test faisaient également partie des sujets analysés.

Au nom des participants, Georgina Muhunga a salué la formation, qui a permis une approche en profondeur des formes de contagion et de la prévention.

Lors de la cérémonie de clôture, Amélia Fernandes, vice-présidente de l'association Mais Saúde, a encouragé les activistes formés à baser leurs connaissances sur la mobilisation de la population à grande échelle afin d'éviter la contagion par ces pathologies. Avec quatre pour cent, correspondant à 30.342 cas de séroprévalence, sur un univers de 758.568 habitants, Moxico est la troisième province du pays la plus touchée par le VIH / sida (données de l'enquête sur les indicateurs multiples et la santé) IIMS) 2015/2016.

Selon l'enquête, au moins 6,1% des femmes de la province vivent avec le VIH / sida, contre 1,3% des hommes.

Sur les 12.273 personnes conseillées et testées en 2018, 11.151 ont été diagnostiquées avec un cas positif de VIH / SIDA dans les unités de santé locales, dont 861 étaient des femmes enceintes.

En ce qui concerne le paludisme, en 2017, les hôpitaux ont effectué 617.975 analyses, soit 170. 495 positifs, faisant 613 morts. L'Associação Mais Saúde, créée en juin dernier, compte plus de 400 membres répartis dans les neuf municipalités et un partenariat avec l'organisation non gouvernementale capverdienne Laço Branco.