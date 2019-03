Madagascar: Concours - Anjara Rasoanaivo récompensée avec « Moi »

Anjara Rasoanaivo, journaliste et cinéaste, a remporté le concours en arts numériques organisé par le Cercle Germano-Malagasy. Le projet « Moi » a ainsi conquis les instances de ce haut lieu de la vie culturelle à Antananarivo. « Moi » est un projet qui aborde une thématique très pudique dans la société malgache : le regard de l'autre.

L'altérité qui constitue le ferment de la dynamique sociale en quelque sorte. A Madagascar, le poids du regard de la société est si important, que l'on se perd parfois entre l'image que l'on doit donner pour paraître, la personne que l'on est pour être, et cet éternel déchirement entre notre identité et ce que l'on attend de nous.

En tant que créatrice de ce projet artistique, Anjara Rasoanaivo veut attirer l'attention du public sur l'importance du bien- être et de l'estime de soi, sans aucun miroir et sans tenir compte du regard de la société. Une thèse sur les maux sociaux et les solutions, parfois de facilité.

La maturité artistique de la dame la fait aboutir ainsi à des questionnements existentiels, puisqu'en questionnant l'autre, on se questionne soi- même. Pour la présentation de ce projet, il y aura une projection de 45 minutes et une exposition de sept jours. Ce projet a aussi été rendu possible grâce au travail de Rentia Ramy, dans le digital painting.