Cote d'Ivoire: Ligue1 - Le Racing menace l'Asec

La 19e journée du championnat national se dispute samedi et dimanche.

Racing club-Asec Mimosas, constitue l'un des chocs de cette 19e articulation de la Ligue1. Le promu, surprenant 3e, au classement après 18 journées, avait battu le champion de Côte d'Ivoire (1-0) sur ses installations, au match aller. L'équipe du président Cissé Lossogni, bien que privée de son meilleur buteur, Koné Zoumana, transféré en France, continue de surprendre et est prêt à réaliser un autre exploit cet après-midi.

Au stade Robert Champroux de Marcory, où les deux équipes vont s'affronter, la pression est du côté d'Amani Yao et ses joueurs. Les Mimos ont besoin de refaire leur retard après avoir pris 8 points sur les 15 possibles depuis la phase retour de la Ligue1.

Avec désormais 27 points au compteur, Cissé Abdoul Karim et ses coéquipiers peuvent revenir à un point de leur adversaire en cas de victoire. Ce sera une partie équilibrée entre le collectif des jeunes du Racing et l'expérience des Mimos qui vont certainement s'appuyer de nouveau sur leur duo Bagaté Salif-Amed Touré qui a brillé dimanche dernier contre l'Afad (3-2). Hormis cette rencontre qui s'annonce spectaculaire entre Mimos et Abidjanais, cette journée offre d'autres affiches alléchantes.

Notamment celle qui opposera la Soa à Bouaké Fc. Les militaires ne comptent plus que six points d'avance sur leur poursuivant direct, Fc San Pedro. Dans leur fief à Yamoussoukro, Ponde Joël, Aruna Bolagbenti et autres, n'ont pas droit à l'erreur. Bouaké Fc, lui, entend se relever de sa chute le week-end dernier face au Wac (0-2) pour espérer se maintenir dans la course à une place africaine.

Le Fc San Pedro a, quant à lui, l'occasion de prendre trois points supplémentaires face à l'Asi d'Abengourou (11e). Dans le bas du tableau, l'Africa va tenter d'enfoncer davantage Moossou Fc, la lanterne rouge du championnat. Yann Zébré et ses coéquipiers devront cependant se méfier de cette équipe qui, on se souvient, avait posé beaucoup de difficultés aux Aiglons avant de s'incliner (0-1), au match aller.

Céleste Kolia

Samedi 2 mars

Soa -Bouake Fc

Lys Sassandra-Sc Gagnoa

Usc Bassam-Afad

Racing Club-Asec Mimosas

Dimanche 3 Mars

Fc San Pedro- Asi Abengourou

Wac -As Tanda

Moossou Fc-Africa Sports