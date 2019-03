Angola: Le transfert de compétences augmentera l'efficacité du secteur de la santé

Luanda — Les participants à la table ronde sur "Le partenariat gagnant, défis vers la durabilité", qui s'est achevée jeudi à Luanda, ont estimé que le processus de transfert de compétences et d'attributions augmenterait l'efficacité de la résolution des problèmes du secteur de la santé au niveau du pays.

Dans le document final, ils ont souligné que le Programme d'appui au secteur de la santé (PASS II) couvre également la planification stratégique de la gestion du système d'information et de la municipalisation, qui est une approche très importante pour le développement et la consolidation du système de santé du pays.

Le PASS II, qui a débuté en 2014, est axé sur l'assistance technique et l'élaboration d'instruments pour le soutien à la planification et à la budgétisation, la gestion des ressources humaines et la création d'une base de données sur les ressources humaines.

Le projet pilote, mis en œuvre dans les provinces de Benguela, Huíla, Huambo, Bié et Luanda, est financé par l'Union européenne au profit du ministère de la Santé et doté de 30 millions d'euros. Lors du discours de clôture de la table ronde, la ministre de la Santé, Sílvia Lutukuta, a souligné que le renforcement du système de santé était l'une des priorités de l'Exécutif angolais, en ligne avec les objectifs du secteur énoncés dans le Plan de développement national (PDN) 2018 / 2022. Pour sa part, le représentant de l'UE en Angola, Tomas Ulicany, a souligné qu'au cours des six dernières années, le PASS II avait fourni des outils pour améliorer le cadre de santé en Angola.