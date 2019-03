Madagascar: Police nationale - Changement de responsables à Tsaralalàna et Ivato

Le nouveau ministre de la Sécurité Publique, Roger Rafanomezantsoa a une longue et riche expérience dans les rangs de la Police

Le vent du changement souffle dans les rangs des policiers. A nouveau ministre, nouveaux hauts responsables qui sont dans la force de l'âge comme le futur DGPN.

Le Commissaire Divisionnaire Tsaramonina Ravony quitte le Commissariat Central à Tsaralalàna pour céder la place au Commissaire Principal de Police Andrianalison Haminiaina qui était Commissaire Central de Tanjombato avant sa nomination. Il était aussi passé par le Commissariat de Sécurité Publique du 4e arrondissement, de Mananara-Nord et la Brigade Criminelle à Anosy.

Gestion intégrée des frontières. Le chef de la Police de l'Air et des Frontières (PAF) à Ivato, le Commissaire Divisionnaire Tolozara Ruphin est aussi remplacé par le Commissaire Mandimbilaza Mahandry Andriampanohana qui occupait auparavant le poste de chef de service de la lutte contre les fraudes douanières et la traite des personnes (anciennement Service des enquêtes spécialisées). Le nouveau patron de la PAF avait suivi notamment une formation en sécurité aux frontières à l'Ecole Nationale Supérieure de Police à Saint-Cyr-au-Mont d'Or. Il avait aussi participé au projet de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) sur la gestion intégrée des frontières.

Gouvernance en matière de sécurité. D'autres changements majeurs sont attendus au sein de la Police. Entre autres et non des moindres, la nomination du nouveau Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), un poste stratégique devenu vacant après l'entrée dans le gouvernement du Contrôleur général de Police, Roger Rafanomezantsoa en qualité de Ministre de la Sécurité Publique.

C'est le couronnement d'une longue et riche carrière pour le premier flic de Madagascar qui allie sens du dialogue et principe de fermeté tel qu'il l'a montré, en désamorçant la levée de boucliers des syndicats des Inspecteurs, Brigadiers et agents de Police après la suspension « provisoire » de la mission de la police de la route (PR) des képis blancs et bérets gris. Lesquels confondaient rôle syndical qui consistait à la défense des intérêts professionnels et gouvernance en matière de sécurité en général et de lutte contre la corruption en particulier. Les nouvelles nominations de hauts gradés dans les rangs de la Police nationale s'inscrivent dans cette optique gouvernementale.

