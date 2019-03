Angola: L'Etat-major général des FAA appelle à une gestion parcimonieuse des ressources

Saurimo — Le chef d'Etat - major général des Forces Armées Angolaises (FAA), Egídio de Sousa Santos, a recommandé vendredi aux commandants militaires, une gestion stricte et parcimonieuse des ressources matérielles, logistiques et financières disponibles.

La haute hiérarchie des FAA a fait cette recommandation lors de l'ouverture de l'année d'instruction préparatoire, combative et patriotique 2019/2020 à Saurimo (Lunda Sul), soulignant que les chefs militaires devraient adopter une nouvelle méthode de gestion des biens sous leur responsabilité, afin que cela occupe la première tranchée dans la moralisation de la société.

Il a expliqué que la présente année d'instruction s'insère dans de la situation socio-économique complexe dans laquelle vit le pays, ce qui implique de grands défis qui nécessitent des réponses intelligentes, audacieuses et dynamiques, où tous les militaires sont à nouveau appelés à développer leur sens du devoir patriotique.

À cet effet, une attention particulière devrait être accordée à l'approfondissement de la chaîne de connaissances dans le domaine des techniques opérationnelles grâce à une formation continue spécialisée de l'effectif, tout en continuant à préparer les missions de maintien de la paix dans le cadre des engagements internationaux.

Il a jugé essentiel d'améliorer la sécurité multilatérale des troupes, en exploitant au maximum les possibilités d'acquérir les biens de production nationale au niveau des unités.

Le chef militaire a ajouté que l'amélioration constante de ce processus à tous les niveaux des FAA devrait rester la première préoccupation des commandants, des chefs et des officiers, en augmentant les niveaux d'exigence et de contrôle de l'engagement de l'effectif.

Il a souligné que la préparation opérationnelle et combative était un processus continu, indissoluble de l'existence même des Forces armées angolaises et qu'il faisait partie du système de formation permanente des troupes, tant que les risques et les menaces prévalent dans les relations entre États.

Au cours de l'année d'instruction, on enseignera, entre autres, l'éducation civique et morale, la tactique générale et opérationnelle, le tir, l'ordre unique, la législation disciplinaire militaire, le contrôle et l'état de préparation.