Madagascar: Secteur bancaire - BGFIBank Madagascar ouvrira cinq agences

C'est l'équipe dirigeante de la nouvelle agence à Ambohibao.

Le groupe financier international multi-métiers BGFIBank a mis en place une filiale à Madagascar depuis 2009. C'est la BGFIBank Madagascar. Guidée par l'ambition d'être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service, BGFIBank Madagascar déploie son réseau d'agences. Au cours de ce début d'année 2019, cinq agences sont en train d'ouvrir leurs portes dans différentes localités. Celle implantée dans le quartier d'Ambohibao vient d'être inaugurée.

Grâce à cette nouvelle proximité, les résidants de la périphérie ouest de la Capitale pourront limiter leurs déplacements dans le centre-ville pour effectuer les transactions bancaires. Bénéficiant d'une situation stratégique aux portes de la Capitale, ce quartier n'en est pas moins une zone commerciale et industrielle florissante. De par sa présence, BGFIBank Madagascar ne manquera pas de soutenir le dynamisme des entreprises situées dans cette localité, a-t-on appris.

Quatre métiers. Parlant du groupe BGFIBank en général, il est désormais présent dans onze pays. Sa stratégie consiste à allier solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, et ce, par le biais de ses 2.000 collaborateurs. Fidèles à ses valeurs de travail, d'intégrité, de transparence, de responsabilité et d'esprit d'équipe, le Groupe BGFIBank place la qualité de service au cœur de son modèle économique et de ses préoccupations.

Il accompagne ses clients, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou d'institutionnels, dans le cadre d'une relation durable avec une gamme de produits et de services élargie. En outre, le Groupe BGFIBank propose notamment des conseils et des services à sa clientèle autour de ses quatre métiers principaux, à savoir, la banque commerciale, la banque d'investissement, les services financiers spécialisés et l'assurance.