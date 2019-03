Togo: Une implantation historique

CFAO Motors vient de fêter 90 ans de présence au Togo.

Cette société, propriété du Groupe japonais TT, est le distributeur de véhicules (tourisme et utilitaire), de motos et de pneus (Toyota, Citroën, Bridgestone et Yamaha).

CFAO Motors Togo distribue également des générateurs et des motos-pompes. Via un partenariat avec Budget, il propose un service de location de voitures.

La société est présente sur une grande partie du territoire.

A l'origine, CFAO Togo était un comptoir général de distribution (alimentation, textile, outils ... ) avant de recentrer son activité vers la distribution automobile il y a plusieurs décennies.

'Nous sommes au Togo depuis 90 ans sans discontinuer. On est là et on y restera', a martelé le directeur général, Hervé Mannerie.

Mais qui a les moyens d'acheter une voiture neuve ? De riches Togolais, des expatriés, des entreprises ?

Pas seulement, répond M. Mannerie qui assure que les prix on baissé de 35% depuis une bonne dizaine d'années.

'Aujourd'hui, le prix moyen d'une voiture neuve Toyota, par exemple, coûte moins de 15 millions de Fcfa. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus cher', explique-t-il.

Il n'empêche que CFAO, comme les autres distributeurs implantés à Lomé, travaillent sur un marché très étroit.

Outre les ressources limitées des ménages, le crédit à la consommation est trop cher pour stimuler le secteur.

Le responsable de l'entreprise a entamé des discussions avec le gouvernement pour imaginer des solutions permettant de faire baisser le prix des véhicules.

Actuellement, la majorité du parc automobile togolais est constitué de véhicules d'occasion importés d'Europe archi-polluants et peu fiables en raison de leur ancienneté.