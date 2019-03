Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite ligue 1 - Cara s'installe à la première place

Au terme des matches de la treizième et dernière journée de la phase aller, le club rouge et noir de Brazzaville se hisse au sommet de la compétition avec vingt-cinq points.

Après sa large victoire face à FC Kondzo (4-0), le 28 février au stade Alphonse-Massamba-Débat, et en attendant la phase retour, le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) peut se féliciter de sa réussite lors de la première manche. Cette victoire lui a permis de chiper la première place à V Club Mokanda de Pointe-Noire, relégué au deuxième rang avec vingt-trois points.

L'équipe de Diables Noirs, classée troisième, possède le même nombre de points que V club Mokanda. Battue 0-1 à Dolisie par l'AS Léopards de la localité, l'Etoile du Congo garde toutefois la quatrième place avec vingt-deux points. Elle est suivie par la Jeunesse sportive de Talangaï qui en compte dix-huit.

As Otoho, pour sa part, occupe la sixième place avec seize points mais avec plusieurs matches de retard à cause de sa participation à la Coupe africaine de la Confération. AC Léopards, FC Kondzo et Tongo FC sont respectivement septième, huitième et neuvième avec seize, quinze et quatorze points. Nico-Nicoyé est dixième (quatorze points) grâce à son match nul (1-1) contre l'actuel deuxième du championnat. L'Interclub et l'AS Cheminots sont au coude-à-coude avec treize points chacun. Patronage (12e) avec dix points devance la lanterne rouge, la Mancha d'un tout petit point.

Le calendrier des matches de la phase retour de ce championnat national de football ligue 1 reste à déterminer.