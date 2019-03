Cote d'Ivoire: Message de paix du Rhdp - Les 70 chefs Akouê et Nananfouê favorables

Les populations des différents villages sont venues pour accompagner massivement leurs chefs lors de la rencontre avec les émissaires de l'alliance des Houphouétistes.

Amédée Kouakou, ministre de l'Equipement et de l'entretien routier et cadre du Rhdp a rencontré le 1er mars, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l'ensemble des 70 chefs des villages du district autonome de Yamoussoukro et leurs notables.

Cette rencontre avait pour but de leur porter un message de paix et de cohésion de la part du Président Alassane Ouattara, président du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

Dans cette importante mission en direction des peuples Akouê et Nananfouê de Yamoussoukro, l'émissaire du président du Rhdp était accompagné par d'illustres cadres des deux cantons et de hauts responsables du parti unifié. Il s'agit notamment du professeur Justin Koffi, directeur général de l'Autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage (Arre), de Hien Sié, directeur général du Port autonome d'Abidjan (Paa), Germain Yao, directeur général des infrastructures économiques.

Dès son arrivée dans la capitale politique et administrative, Amédée Kouakou et sa délégation ont été reçus à la résidence du président Félix Houphouët-Boigny par les chefs des cantons Akoué, nanan Boigny N'dri 3 et Nananfouê, nanan Koba 2.

Après les échanges de civilités, la délégation s'est rendue au caveau du président Houphouët-Boigny pour y déposer une gerbe de fleurs et s'y recueillir, avant la réunion officielle, à la salle de 400 places de la Fondation.

Au terme de cette rencontre qui a duré près de deux heures et à laquelle les journalistes n'ont pas eu le droit d'assister, l'émissaire du président du Rhdp a souligné qu'il s'agit d'une rencontre importante qui vise « à expliquer à nos parents, nos chefs, nos femmes, nos jeunes des 70 villages du district autonome de Yamoussoukro, que ce pays a besoin de paix, de cohésion sociale. Ce pays a besoin d'aller de l'avant et c'est seulement avec les enfants d'Houphouët-Boigny ensemble ».

Amédée Kouakou a, en outre, rappelé qu'avant 1993, il n'y avait ni Rdr ni Udpci ni Pit, car tous les partis étaient ensemble à l'intérieur du Pdci-Rda. Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, tous ces partis ont décidé de se remettre ensemble et de donner le nom du père fondateur à ce nouveau parti, qui est un parti de paix, afin de continuer à travailler pour l'ensemble des Ivoiriens. « C'est vrai que les chefs ne font pas la politique, mais ils peuvent relayer le message de paix et de cohésion sociale dans l'ensemble de leurs villages », a indiqué Dr Amédée Kouakou, avant de saluer la mobilisation des populations Akouê et Nananfouê et leur adhésion aux idéaux du Rhdp.

Il convient de noter que les maires Rhdp du district autonome de Yamoussoukro et ceux de la région du Bélier ont répondu à l'appel de l'émissaire du président du parti unifié. Il s'agit notamment des maires N'Dri Germain de Tiébissou, Jérôme Kouamé d'Attiégouakro.