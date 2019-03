Cote d'Ivoire: « Molière d'or », un concours pour aider les élèves à mieux parler français

L'institut Voltaire de l'Enseignement Supérieur Technique et Professionnel (IVESTP) a abrité le lancement officiel de la 2éme édition du concours national de la langue française « Molière d'or » le vendredi 1er mars 2019 à Abidjan.

Mme Karike Mireille , secrétaire générale du RAPLAF a présenté son association : « Le Réseau africain pour la promotion de la langue française appelé RAPLAF est une association fondée en 2018 par un groupe de jeunes ivoiriens passionnés de la langue française et soucieux de la culture africaine. Aujourd'hui en Afrique, précisément ici en Côte d'Ivoire notamment, de nombreux élèves, ont du mal à manier correctement cette langue. Il est donc urgent, voire impérieux de redresser le tir afin que ces élèves puissent s'exprimer correctement quel que soit l'endroit où ils seront ».

Sylvnus Lath président du RAPLAF, a souligné que « le RAPLAF n'est pas une organisation gouvernementale mais plutôt une association à but non lucratif, apolitique et non gouvernementale qui lance la seconde édition du concours dénommé " Le molière d'Or"». Il a ajouté que : « l'un des objectifs de ce concours est de susciter et de renforcer le goût de la lecture et la culture au sens large et ce dès le plus jeune âge afin de leur permettre de s'enrichir , d'aiguiser la pensée , de développer les sens critiques et de se tourner vers soi pour mieux se connaître et à mieux accueillir l'autre ».

Cissoko Mamadi Directeur des études de l'institut, a dit son engagement d'aider les élèves à mieux articuler la langue de molière. Le pays invité pour cette 2ème édition est le Sénégal.