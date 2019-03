Cote d'Ivoire: Grève dans le système éducatif - Amadou Gon Coulibaly obtient la reprise des cours dans le supérieur

Prenant la pleine mesure de la situation de l'école ivoirienne paralysée depuis peu par des grèves, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a entrepris le vendredi 1er mars, des échanges avec les différents syndicats du système éducatif à l'effet d'obtenir la reprise des cours.

Son message a été bien perçu et les résultats ont suivi hier autour de 22h. Dans une déclaration rendue publique, au cabinet de la ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, au 28ème étage de la tour D de la cité administrative, le Dr Koffi Kouablan Edmond, premier secrétaire général adjoint de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire (Cnec), a annoncé la suspension de la grève pour deux semaines dans l'enseignement supérieur.

« Nous appelons solennellement ici et maintenant à la suspension du mot d'ordre de grève pour une durée de deux semaines dans toutes les universités, instituts et grandes écoles publics de l'enseignement supérieur comme l'a demandé l'assemblée générale extraordinaire tenue ce jour même (NDLR : 1er mars 2019) à 14h... et que l'école reprenne dès le lundi 4 mars à 7 h... », mentionne le communiqué.

Cette décision fait suite, à en croire le Dr Koffi, à l'implication personnelle du Premier ministre, chef du gouvernement. « Au terme de nos échanges, nous constatons la grandeur de l'homme d'État qu'est SEM le Premier ministre, chef du gouvernement, à en juger la qualité et la pertinence des propositions sincères allant dans le sens de l'apaisement qu'il nous a faites, en bon père de famille... », précise le premier secrétaire général adjoint de la Cnec. Qui a saisi l'occasion pour, d'abord, saluer la libération de deux de leurs camarades syndicalistes, dont le secrétaire général Johnson Kouassi Zamika et présenter les excuses des enseignants du supérieur pour les désagréments que leur arrêt de travail a pu causer et aux autorités qui auraient considéré leur mouvement comme une défiance.

Toutefois, la Cnec sollicite le Premier ministre pour obtenir l'annulation des sanctions administratives prises à l'encontre de douze de leurs collègues à l'Université Houphouët-Boigny, la reconsidération des dossiers de candidature au Cames session 2019 des syndicalistes membres de la Cnec et le rétablissement du salaire du Dr Dada Joël Maxime de l'Université Houphouët-Boigny, qui aurait été suspendu depuis plus d'une année.

De l'autre côté, l'Intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire (Iseppci), par la voix de son porte-parole, Bli Blé David, a salué le cadre de discussion initié par le Premier ministre. Tout cela augure de l'intérêt que le chef du gouvernement accorde à leur corporation.

Pour donner une suite à la demande de la reprise des cours formulée à l'issue de la rencontre, l'Iseppci appelle ses militants à une assemblée générale ce jour à « 14 h au lieu habituel », insiste Bli Blé David.