Cote d'Ivoire: Rhdp - Pourquoi Amédée Kouakou a rencontré chefs Akouè et Nanafou à Yamoussoukro

Le ministre Amédée Koffi Kouakou, qui avait à ses côtés, le gouverneur du District de Yamoussoukro, Augustin Thiam, Hien Sié, DG du port Autonome d'Abidjan et le Professeur Justin Koffi a expliqué les messages de paix et de cohésion du président du RHDP, aux chefs de village des cantons Akouè et Nanafouè (77), lors d'une rencontre le vendredi 1 Mars 2019 à la Fondation Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro.

Au terme des échanges à huis-clos, le ministre Amédée Koffi Kouakou a dit ceci, à la presse : « C'était une rencontre pour expliquer à nos parents, aux chefs, aux jeunes et aux femmes, que ce pays d'Houphouët Boigny a besoin de paix, de cohésion, qu'il a besoin d'aller de l'avant. Et c'est seulement les enfants d'Houphouët Boigny ensemble, que cela peut se faire. C'est-à-dire qu'avant 1993, il n'y avait ni RDR ni UDPCI ni PIT ni UPCI, tous ces partis étaient au sein du PDCI-RDA. Aujourd'hui, tous ces partis ont décidé de se mettre ensemble à nouveau, et ont décidé de donner le nom du père fondateur au parti.

Pour que, ce parti qui est un parti de paix, qui vient de se mettre en place, puisse travailler pour l'ensemble des ivoiriens. C'est vrai que les chefs ne font pas de la politique, mais les chefs peuvent relayer les messages de paix et de cohésion dans l'ensemble de leur village; c'est pour cela que vous sommes venus les rencontrer. Pour échanger en frères, pour envisager sereinement l'avenir de notre pays. Ça été une rencontre fructueuse, je pense que le message de paix et de cohésion sera relayé à travers tout le district de Yamoussoukro ».

La rencontre a été précédée du dépôt de gerbes de fleurs de la délégation, sur la tombe du président Houphouët Boigny au caveau familial des Boigny.