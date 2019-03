Ile Maurice: Steve Couronne - Quand le rêve d'un enfant originaire de Batterie-Cassée se matérialise

«L'école n'a pas fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je n'étais pas fait pour évoluer dans l'univers d'une école qui privilégie le côté académique.» Lui, c'est Steve Couronne, directeur d'Integrity Metal Works Ltd. L'histoire de cet homme, qui mardi inaugurera un bâtiment intelligent conçu entièrement par lui à Jin Fei, pourrait être celle de ces milliers d'enfants issus des milieux défavorisés.

Originaire de Batterie-Cassée, Ste-Croix, Steve Couronne y a lancé sa société, Integrity Metal Works. Il s'est inspiré de son père Jean, ancien tourneur, pour développer l'entreprise sur la base du métier de tourneur- fraiseur. Une profession qui consiste surtout à examiner les plans originaux des pièces abîmées pour les reproduire avec précision comme elles étaient à l'état neuf.

À 12 ans, Steve Couronne abandonne sa scolarité. Son père comprend que l'école n'est pas faite pour son fils. La passion, la volonté, la persévérance, la conviction d'une présence qu'il prénomme affectueusement Dieu, dans sa conception spirituelle des choses, le sacrifice, la présence active de sa femme Joyce auprès de lui, le refus de baisser les bras face à des défis et la certitude que son rêve de monter une grosse entreprise allait un jour se matérialiser lui ont permis d'avancer dans la vie.

De Ste-Croix, le petit atelier bouge à la Marine Road, Albion Docks, et prend de l'ampleur dans le secteur. La qualité de son travail lui ouvre les portes du Chantier naval de l'océan Indien, qui s'est positionné sur le marché régional de la fabrication de navires.

Deux facteurs vont changer totalement la destinée du petit atelier de tournage. Il s'agit des premiers contacts de Steve Couronne avec la République Populaire de Chine dans le monde de la technologie, et de sa rencontre avec le couple français Barry. Pour Steve Couronne, la Chine est l'endroit idéal pour les petites et moyennes entreprises. C'est dans ce pays qu'il a appris qu'un homme pour réussir n'a pas besoin d'être un génie et bardé de diplômes universitaires. Il suffit d'imaginer la machine dont on a besoin ou le bâtiment que l'on souhaite construire. Les ingénieurs capables de capter l'intention du visionnaire font le reste.

Steve Couronne a ainsi entièrement robotisé toutes ses opérations. La technologie lui permet d'évoluer avec précision et efficacité. Aujourd'hui, Integrity Metal Works est solidement installée dans l'industrie régionale de la fabrication de pièces détachées hautement spécialisées et la production d'engrenages de très haute précision grâce à un équipement de découpe à jet d'eau.

L'empreinte du couple

Le bâtiment de 4 000 mètres carrés et de deux étages est situé à proximité de la Smart City Jin Fei, Terre-Rouge. Il a été conçu et monté sous la supervision de Steve Couronne. La réalisation a été exécutée par des ingénieurs chinois. Toutes les pièces proviennent de la Chine. Un bâtiment qui contient également une salle de conférences destinée à des entreprises qui voudront organiser des ateliers de travail.

Loin du petit atelier de 12 mètres carrés de Ste-Croix, ce bâtiment porte l'empreinte du couple Couronne, qui a imaginé et réalisé la décoration et l'habillage intérieur. Les Couronne ont aussi pu compter sur le soutien du couple Barry qui a permis à Steve Couronne de surmonter le problème que rencontrent de nombreuses petites entreprises qui veulent passer dans la catégorie des entreprises moyennes. Sans apport financier et savoir-faire appropriés, impossible de surmonter le problème de plafonnement qui se profile à l'horizon.

Les Barry ont compris que pour aller au bout de son potentiel, Integrity Metal Works a besoin de l'argent neuf et de savoir-faire. Non pas de l'argent passif provenant d'une banque ou d'une institution financière mais de l'argent qui résulte d'un professionnel en affaires. C'est ce que le couple, qui est devenu partenaire actif d'Integrity Metal Works, a apporté à Steve Couronne.

Un apport considérable car il aura permis à Steve Couronne d'acheter un terrain d'un arpent où a été érigé le bâtiment flambant neuf construit selon les normes de bâtiments intelligents à proximité de la Smart City de Jin Fei. Integrity Metal Works emploie 36 personnes dont Nicolas Jatta et Désiré Delma, ses deux apprentis du départ qui ne l'ont jamais quitté, et qui aujourd'hui exercent comme chefs d'atelier. Parmi les employés, l'on retrouve également cinq femmes et un ingénieur français.

Steve Couronne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. «Dans cinq ans, je vais démontrer qu'Integrity Metal Works est capable de fabriquer et de reproduire des pièces détachées pour l'industrie aéronautique. Il n'y a pas de pièces détachées qu'Integrity Metal Works ne puisse concevoir et fabriquer, que ce soit pour les bicyclettes, les navires ou les voitures. Toutes les petites et moyennes entreprises ne pourront pas tomber sur des business angels. Il ne faut surtout pas les rechercher. Ce type de business model est possible à condition que le gouvernement s'y mette.»