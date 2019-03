Cote d'Ivoire: Mel-You Akré Loba Diby raconte son 1er FESPACO avec « blog »

interview

Ils sont près de 16 réalisateurs Ivoiriens présents à Ouagadougou dans le cadre de la 26eme édition du Fespaco. Parmi eux, Mel-You Akré Loba Diby est diplômée de l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) de Paris. Sa série "Blog" concourt dans la catégorie série télévisuelle parmi les 165 films sélectionnés. Nous l'avons rencontrée, vendredi 1er mars 2019, veille de la clôture du Fespaco. Entretien.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis Mel-You Akré Loba Diby, réalisatrice du film "Blog". Je représente la Côte d'Ivoire au Fespaco. C'est ma première participation.

Qu'en est-il de votre film « Blog »

La série parle d'une mamie à la retraite qui s'ennuie, et qui décide de rentrer dans le monde du Web en écrivant un blog. Elle n'est pas très calée question nouvelle technologie. Mais elle se met à jour et parle de tout ce qui se passe dans son quartier. "Blog" c'est 12 épisodes de 26 minutes. Et à chacun des épisodes, on rentre dans une nouvelle aventure, avec ce qu'elle a entendu, ce qu'elle sait. Le problème est qu'on ne voit pas beaucoup la narratrice mais on l'entend. Avec sa voix, on s'imagine un peu sa pensée, les mots de sagesse qu'elle a par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est assez intéressant et drôle comme série. C'est une coproduction de la RTI et de TV5 Monde.

Qu'avez-vous souhaité montrer à travers cette série ?

Il faut d'abord retenir qu'on a fait des efforts sur l'esthétique. Le beau décor. On voulait présenter une Afrique qui donne envie. Tout le monde nous demandait où la série a été tournée. C'est bien en Côte d'Ivoire. À travers cette série, nous avons voulu montrer qu'Internet n'est plus le seul apanage de la jeunesse. Aujourd'hui tous les âges s'y mettent. Internet nous a fait rentrer dans une nouvelle ère. De la même façon qu'on a eu le siècle des Lumières, nous sommes au siècle du digital. Il est devenu un outil de société.

Et aujourd'hui, toutes les villes et tous les villages doivent être connectés au haut débit. Le Net ne doit plus être un luxe, mais une nécessité, pour avoir des News, pour voir ses enfants et petits-enfants via les réseaux sociaux... pour les parents, mais également pour donner la chance à ceux qui sont loin des grandes villes d'accéder à l'information. Enfin au travers de ce film, j'encourage les gouvernements à investir, à équiper toutes les localités du pays et du continent d'Internet.