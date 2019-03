Cote d'Ivoire: Magic System et une vingtaine d'artistes pour promouvoir les valeurs de l'UE

Le mythique groupe Zouglou, Magic System et une vingtaine d'artistes ivoiriens vont investir différentes villes de la Côte d'Ivoire, à partir du 12 avril 2019, afin de promouvoir les valeurs de l'Union européenne (Ue), dans le cadre d'une tournée dénommée Ue Magic Tour.

Une convention a été paraphée à cet effet le vendredi 1er mars 2019, à Abidjan-Plateau, entre l'Ue représentée par son ambassadeur Jobst Von Kirchman et Traoré Salif alias A'Salfo, pour la Fondation Magic System.

Cette tournée qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle alliance entre l'Union européenne et l'Afrique, consistera à toucher les populations d'Abidjan ainsi que celles de l'intérieur afin de véhiculer des valeurs et principes de l'Ue. Qui sont, entre autres, la paix, la stabilité, la croissance partagée, le développement durable, la protection de l'environnement, la promotion du genre, de l'égalité des chances... « Comment peut-on parler d'investissements sans parler de stabilité ? On met l'argent là où il y a la sécurité, la justice », a souligné le diplomate.

Jobst Von Kirchman se félicite d'ailleurs d'avoir trouvé un partenaire, A'Salfo, un artiste de renommée internationale qui est par ricochet proche des populations et partage les mêmes valeurs que son institution.

A'Salfo s'est dit honoré de cette sollicitation et de cette tâche que lui a confiée l'Union européenne. Avant de dérouler brièvement le contenu de l'Ue Magic Tour. Selon lui, la tournée sera ponctuée d'activités culturelles et sportives au cours desquelles, les artistes passeront des messages de sensibilisation aux valeurs susmentionnées et mèneront des actions sociales au profit des populations. «La culture est un vecteur de rassemblement et d'union. Avec qu'elle, on peut passer un message », a-t-il soutenu.

La tournée démarrera à Abidjan, en avril, dans le cadre du mois de l'Europe en Côte d'Ivoire, et se poursuivra à Daloa, Odienné, Bouaké, Bondoukou et San Pedro. Elle prendra fin en novembre 2019.

Cette cérémonie de signature de la convention a été rehaussée de la présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, du ministre des Sports, Danho Paulin et du ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Touré Mamadou, de plusieurs artistes ivoiriens et ainsi que des ambassadeurs européens.