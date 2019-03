Congo-Brazzaville: Partenariat - La Chine entend ouvrir des centres de formation au Congo

L'annonce a été faite par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire chinois en poste à Brazzaville, Ma Fulin, à l'issue d'une audience le 1er mars avec la ministre des Petites, moyennes entreprises et de l'artisanat, Yvonne Adélaïde Mougany.

Soucieuse de former plus de Congolais sur place dans le secteur des petites et moyennes entreprises ainsi que dans bien d'autres domaines, la Chine envisage d'ouvrir des espaces appropriés.

« La formation constitue un domaine important dans le cadre de notre coopération. Dans ce cadre, la chine va faire encore plus avec la création des centres de formation au Congo », a déclaré le diplomate chinois.

« J'ai profité de cette audience pour discuter sur l'avenir de notre coopération surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un domaine dans lequel les deux pays doivent également coopérer pour que nos relations s'élèvent à un plus haut niveau », a ajouté Ma Fulin.

Pour se faire une idée sur les procédures administratives relatives à la création d'une entreprise au Congo, l'ambassadeur de Chine a visité le guichet unique, logé dans l'Agence congolaise pour la création des entreprises.

Intervenant sur le projet de création d'un instrument de mobilisation des capitaux chinois au Congo, dont les documents ont été paraphés, le 28 février dernier entre le gouvernement congolais et la société chinoise West african group, il a relevé : « La Chine va investir plus au Congo avec l'arrivée prochaine de plus en plus d'entreprises chinoises publiques et privées. Le projet de la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire a surtout besoin des investisseurs outre les infrastructures ».

L'année dernière, des artisans congolais s'étaient rendus en Chine pour une formation en entrepreneuriat. « On attend la poursuite de cette démarche », a souhaité la ministre des Petites et moyennes entreprises, qui espère également obtenir de ce partenaire une assistance éventuelle dans la construction de la maison de l'entreprise du Congo.

Rappelons que c'est depuis plus de cinquante ans que les deux pays entretiennent des relations dans les domaines politique, économique, culturel, éducatif, sanitaire, etc;