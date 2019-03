Olivier Kayomo pense réaliser son rêve de porter son invention aux familles de toutes les provinces du pays avec le soutien de l'Etat dont il n'a de cesse de solliciter l'appui, fort de la conviction qu'il constitue une bibliothèque mobile.

« Nous voulons que les familles, les écoles, les jeunes, soient informés de l'existence de ce bel outil pédagogique qui est presque une espèce de bibliothèque mobile », a confié le concepteur d'OrthogrAfrique à Le Courrier de Kinshasa.

Son vœu, a-t-il dit, c'est de faire en sorte que « le format carton aille jusqu'aux confins de la République, dans toutes ses provinces ». Cependant, Olivier Kayomo affirme ne pas pouvoir y parvenir seul. « Pour cela, nous avons besoin de moyens et nous en appelons à un soutien clair, fort de la part de notre futur gouvernement », a-t-il lancé. « Pour l'heure, nous bénéficions plutôt du soutien de l'ambassade de France, de la délégation de l'Union européenne et de Wallonie-Bruxelles, Texaf Bilembo, Cinékin, les Associations cultures métissées et la Transmission Asbl », a-t-il affirmé, poursuivant qu'il faudra bien plus pour mener à bon port son initiative.

« Nous avons besoin de plus de mécènes, publics et privés mais surtout de l'État, j'insiste là-dessus, pour donner un bon coup de pouce à ce projet magnifique qui, à mon sens, va aider le plus possible de nos jeunes, jusqu'au fin fond de la RDC vu que nous n'avons pas assez de bibliothèques disponibles pour toute notre jeunesse et notre pays », a martelé le concepteur.

Olivier Kayomo pense avoir fait sa part. En effet, il ne s'est pas contenté de créer le tout premier jeu de société africain moderne et de le mettre à disposition des Congolais en premier. Depuis le 26 février, il a mis en place sa version jeu télévisé. Une stratégie dont il nous a expliqué les motivations. « OrthogrAfrique est allé plus loin, après le jeu de société en format carton, c'est une autre dimension, une autre innovation. Et, il est d'intelligence congolaise, c'est aussi la fierté du gouvernement congolais qui a dans ce sens tout intérêt à nous appuyer, il va de notre intérêt général à tous », a-t-il signifié, appelant au bon sens de la prochaine équipe gouvernementale pour l'aider dans son projet.

Créer une entreprise

Mais loin de se décourager, Olivier Kayomo affirme nourrir encore de plus grandes ambitions. « Nous tenons à être autonomes car nous envisageons de devenir une entreprise de sorte à pouvoir créer de l'emploi. OrthogrAfrique a une vision panafricaine, donc nous pourrions produire en RDC pour les Congo mais aussi l'on devrait imaginer une production pour le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Si l'État, des personnes de bonne volonté nous accompagnent l'on devrait arriver à implanter une imprimerie en RDC de manière à couvrir toutes les commandes de l'étranger à partir d'ici. Cela devrait générer des devises pour le pays», a-t-il déclaré.

Pour ce qui est des ventes du jeu OrthogrAfrique, Olivier Kayomo souligne qu'elles sont très bonnes en Belgique et que les stocks sont épuisés. En effet, résidant au pays de Tintin, c'est d'abord pour enrichir la culture générale des jeunes de la diaspora qu'il avait conçu son jeu. C'est, d'ailleurs, là qu'il a commencé la promotion de son jeu qui reçoit un bon retour de la communauté congolaise en particulier. En RDC, le retour n'est pas mal non plus : « A vrai dire, dans un premier temps, la production réalisée avec des fonds personnels était limitée. À Kinshasa, cela se passe plutôt bien aussi mais jusque là, nous n'en n'avons pas fait une grande promotion », a-t-il expliqué. D'où l'idée de l'émission télévisée pour booster les ventes et augmenter la production.