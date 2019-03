Algérie: FFS - Hadj Djilani plaide en faveur du changement "pour sortir le pays des crises"

Skikda — Le premier secrétaire national du parti du Front des forces socialistes (FFS), Mohamed Hadj Djilani, a plaidé samedi à Skikda en faveur du changement comme "solution unique pour sortir le pays des crises qu'il traverse".

Animant un meeting populaire au centre culturel Aïssat Idir, M. Djilani a considéré qu'il fallait continuer à appeler au changement car, a-t-il soutenu, c'est "l'unique solution pour sortir le pays des crises qu'il traverse".

"La crise que traverse le pays n'est pas une crise de personnes mais plutôt une crise de projet politique, économique et social", a estimé M. Djilani, ajoutant que l'objectif du changement est de "reconstruire le consensus national et populaire, d'élire une assemblée nationale constituante souveraine et de jeter les bases d'une seconde République".

Le premier secrétaire national du FFS a salué "la mobilisation pacifique d'Algériennes et algériens pour le changement et l'édification de l'Etat de droit lors des deux imposantes et pacifiques marches" et a estimé que "la maturité et la conscience politique existent bien au sein des rangs du peuple".

Il a appelé en outre les citoyens à "faire preuve de vigilance afin que les projets ne sortent pas de leur véritable chemin qui est celui de l'alternative démocratique véritable".

Pour Djilani, le FFS a été "parmi les premiers à appeler à la mobilisation pacifique des algériens et algériennes et forces vives du pays pour imposer l'alternative démocratique sociale".

L'intervenant a clôturé son allocution en estimant que "les forces de changement existent dans les rangs des syndicats, des associations et de la société civile et la conjugaison de leurs efforts fera la différence".