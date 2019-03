Sénégal: Rejet des résultats provisoires par Idrissa Seck - Les avocats de l'Etat exigent des pièces probantes

En conférence de presse organisée hier, vendredi 1er mars, les avocats de l'Etat se sont prononcés eux aussi sur les résultats provisoires de la présidentielle. Des résultats jugés fiables et non contestables. Aussi ont-ils récusé la démarche d'Idrissa Seck et de l'opposition qui ont rejeté les résultats de la Cnrv dirigée par le juge Demba Kandji. Dans la foulée, Me Ousmane Sèye et cie ont exigé d'Idrissa Seck de fournir des pièces probantes pour étayer son argumentaire.

«Cette élection s'est passée dans la plus grande transparence, en présence des observateurs nationaux et internationaux de la CEDEAO, de l'Union Européenne (UE) et de la société civile sénégalaise », a dit Me Ousmane Seye hier, vendredi 1er mars 2019, à la conférence de presse des avocats de l'Etat. Une rencontre qui fait suite au rejet des résultats de la présidentielle par le dauphin du candidat Macky Sall et son refus de faire un recours devant le Conseil constitutionnel.

A ce niveau, M. Ousmane Sèye déclarera : «Nous comprenons la décision d'Idrissa Seck de renoncer à exercer les voies et recours contre les résultats de la Commission nationale de recensement des votes. Il est facile de rejeter les résultats au bout de la langue mais très difficile d'exercer des recours contre des résultats sans des pièces probantes. Car l'article LO 141 du Code électoral dispose "à peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués».

Poursuivant son propos, l'avocat de l'Etat relève: « M. Seck affirme que les résultats proclamés par la CNRV sont une commande du président Macky Sall. Mais il s'agit d'une commande politique, d'une offre politique du président sortant adressée un peuple souverain à travers les urnes». Dans la foulée, Mr Sèye a demandé au Conseil au conseil constitutionnel d'en prendre acte et de publier les résultats définitifs, dans les délais prévus par l'article 35 de la Constitution (5 jours à partir de la proclamation des résultats).

Pour rappel, lors de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la Commission nationale de recensement des votes dirigée par le juge Demba Kandji de la Cour d'appel de Dakar, le candidat Macky Sall a gagné 12 régions sur 14. Il a également gagné 40 des 45 départements du Sénégal.

L'avocat a noté par ailleurs qu' « Entre Macky Sall qui a obtenu 58,27% des suffrages et son second Idrissa Seck qui en est à 20,50 %, l'écart est de 1 655 931 voix donc 28% ». Et pour certifier enfin de la fiabilité des résultats provisoires, Me Seye a fait remarquer que le juge Demba Kandji est assisté par deux autres juges, des observateurs, des journalistes, les représentants des cinq candidats. Suffisant pour que Mr Sèye en conclue : « Donc, il n'y a aucune possibilité de frauder ».