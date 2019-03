Sénégal: Révélation des élections présidentielles - Sonko, face à de nombreux défis

Pour une première participation à une élection présidentielle, le leader de la Coalition Sonko-Président avec ses 678 065 voix, soit 15,67% des suffrages valablement exprimés, devra maintenir et élargir sa capacité de communication souvent destinée aux jeunes en vote politique. Toutefois, cette percée politique si tant est qu'il veut rassembler davantage, fera face à de nombreux défis. Il s'agit, entre autres, du dossier des 94 milliards FCfa du directeur des Domaines qu'il accuse de détournement, des élections locales en décembre 2019, et des cellules de base solides de son parti Pastef.

Entre les élections législatives de 2017 et celles présidentielles du 24 février 2019, le président du parti Pastef, Ousmane Sonko peut être considéré comme un sérieux prétendant des prochaines échéances électorales. De 37 000 voix en 2017, il obtient 678 065 voix, soit 15,67% des 4.383.870 suffrages valablement exprimés sur 4. 426.344 votants parmi un total de 6. 683. 043 inscrits. Sonko est arrivé 3e de cette élection derrière Macky Sall, président élu, avec ses 58,27% et Idrissa Seck (20,50%), grâce, en partie, à la région de Ziguinchor et de la Diaspora.

L'ancien inspecteur des impôts a obtenu 41.291 voix contre 32.846 pour la coalition Benno Bokk Yakaar, soit un écart de 8445 voix, sur 78.384 votants, à Ziguinchor. Les responsables de BBY, notamment Aminata Angélique Manga, Doudou Ka du Fongip, Benoit Sambou Mamadou Lamine Keïta et Abdoulaye Baldé n'ont vu que du feu face au jeune candidat.

A l'étranger, en Europe particulièrement, le leader de la coalition Sonko-Président est arrivé premier dans plusieurs pays, notamment en Suisse, Portugal et en Grande Bretagne. En Espagne, Ousmane Sonko a eu 5 374 voix, suivi de Macky Sall avec 5 215 voix.

C'est le cas aussi de certains pays africains, où l'expert fiscal est devant ses adversaires. Incarnation de la politique moderne, Ousmane Sonko vient ainsi confirmer une nouvelle tendance de la politique sénégalaise : le renouvellement d'une classe politique longtemps gérée par des hommes cinquantenaires ou sexagénaires. Du haut de ses 44 ans, le candidat de l'antisystème aura sa chance, certainement en 2024 ou bien même 2029, si les Sénégalais lui font confiance, à mettre en œuvre sa politique de promotion de la souveraineté nationale.

En revanche, l'initiateur du programme « Jotna : Li nëp bokk, nëp jot ci » fera face à de nombreux défis. En plus de bien vouloir consolider ce score en décembre prochain à l'occasion des élections locales pour stabiliser sa base politique, Ousmane Sonko devra faire face au dossier du supposé détournement des 94 milliards FCfa par le directeur des domaines, Mamour Diallo. Pour ne pas tomber dans le piège tendu aux politiques, notamment à Khalifa Sall, Sonko est appelé à faire face à une procédure déjà enclenchée avec la mise en place de la commission parlementaire d'enquête relative à ce dossier.

L'autre défi du candidat Sonko sera d'aller vers un discours plus convaincant pour la jeunesse et autres tranches de la population sénégalaise. Car, en 2024, il devra faire face à des candidats de sa même génération, avec Karim Wade et Khalifa Sall qui jouiront de tout leur droit civique. Ou bien même un autre candidat plus jeune, avec une proposition plus alléchante au regard des enjeux nouveaux. Il devra répondre à une envie de parole positive, sachant que sa popularité repose sur une diversité de soutien, notamment les jeunes. Ce registre pourrait lui promettre un bel avenir politique, avec comme chantier la mise en place de cellules de base du parti Pastef très dynamiques pour distiller sa vision de la politique.