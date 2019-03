Cote d'Ivoire: Football - Le gardien ivoirien Barry Copa met définitivement fin à sa carrière

Copa Barry ne sera plus dans les filets d'un quelconque club. L'international ivoirien a annoncé ce samedi 2 mars 2019, sur le site de l'OH Louvain, sa retraite, rapporte l'equipe.fr. Toutefois, il aura en charge l'encadrement des gardiens au sein du club belge.

Le gardien de but ivoirien a eu de nombreuses aventures avec la sélection ivoirienne (il a participé avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aux Coupes du monde de 2006, 2010 et 2014. Finaliste à la Can 2012, Wilkipédia). Avec les Pachydermes, il remporte la Coupe d'Afrique des nations 2015, sacre recherchée par le pays depuis des décennies.

Le portier des Éléphants avait mis un terme à sa carrière internationale en 2015.

Copa Barry est passé par plusieurs formations, entre autres, l'Asec Mimosas, le Stade Rennais, le KSK Beveren (Belgique), SC Lokeren toujours en Belgique et OH Louvain. Il gagne deux Coupes de Belgique avec Lokeren (2012 et 2014).