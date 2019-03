Sénégal: Consolidation de la démocratie sénégalaise post-présidentielle - La feuille de route de la societe civile

Le Professeur Babacar Guèye, Chef de la mission d'observation électorale de la société civile sénégalaise, a salué le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 février dernier. En conférence de presse hier, vendredi 1er mars, le Chef de la mission d'observation électorale de la Société civile a livré dans la foulée les recommandations de sa mission en vue de la consolidation de la démocratie sénégalaise.

La Mission d'observation électorale de la société civile sénégalaise qui avait déployé sur le terrain 2135 observateurs pour superviser le déroulement des opérations de vote au niveau de 10 880 bureaux de vote sur les 14 651 ouverts dans les 45 départements du Sénégal a livré hier, vendredi 1er mars son bilan. Prenant la parole, lors d'une conférence de presse tenue dans un hôtel de la capitale, le Professeur Babacar Guèye par ailleurs Chef de ladite mission, a exprimé la satisfaction de sa mission sur le déroulement du vote de la journée du 24 février dernier.

Toutefois, poursuivant son propos, il a fait état d'un certain nombre de dysfonctionnements relevés par ses équipes dans le cadre du processus électoral pour cette élection mais en précisant que ces derniers ne sont pas de nature à remettre en cause la transparence et la crédibilité du scrutin.

Il s'agit entre autres, des difficultés dans la distribution des cartes d'électeur, des insuffisances de l'application de validation des candidatures avec la loi sur le parrainage, l'absence de réglementation de l'ordre de passage qui a donné lieu à des bousculades et violences au moment des dépôts, de l'absence de référentiel précis sur le logiciel de traitement des parrainages.

A cela, il faut également ajouter, selon toujours le professeur Babacar Gu-ye, le refus des autorités de mettre le fichier électoral à la disposition des candidats à la candidature, l'absence de candidature féminine et des difficultés d'accès à certains bureaux de vote pour des personnes vivant avec un handicap, notamment à Dakar ainsi que l'absence des noms de certains électeurs sur les listes d'émargement du bureau de vote indiqué sur leur carte d'électeur.

Ainsi, en vue de la consolidation de la démocratie sénégalaise, il a formulé au nom de la mission d'observation électorale de la société civile sénégalaise quelques recommandations d'abord d'ordre général puis spécifique à l'endroit de l'Etat, la Cena, la Cnra, la société civile et les acteurs politiques.

Pour les recommandations générales, il a indiqué que la société civile sénégalaise plaide pour une démarche plus consensuelle dans la définition des règles électorales, la mise en œuvre du financement des partis politiques et la régulation des dépenses de campagnes électorales, une réglementation sur la prise en charge de la sécurité des candidats à l'élection présidentielle et la restauration du dialogue politique avec la désignation du chef de l'opposition et la nomination d'une autorité chargée des élections et du dialogue politique.

S'agissant des recommandations spécifiques, le professeur Babacar Guèye, porte-parole du jour de la société civile invite l'Etat à réformer de manière consensuelle la loi sur le parrainage par les innovations pouvant empêcher les doublons internes et externes. L'accès des observateurs indépendants aux paramètres du logiciel de vérification automatisée des fiches de parrainage et l'information des candidats à la candidature sur les paramètres du logiciel de vérification des listes de candidatures.

A la Cena, il a demandé une présence lors de la vérification des listes de parrainages et la mise en œuvre effective de toutes ses prérogatives. Quant au Cnra, il lui a été recommandé d'assurer une régulation rigoureuse des médias privés concernant le respect du traitement équitable des activités des candidats ainsi que les contenus des discours en porte-à-faux avec nos valeurs culturelles, cultuelles et républicaines.

Il en est de même pour l'organisation de débats entre les candidats. A la société civile et aux acteurs politiques, la mission d'observation recommande respectivement, selon le professeur Guèye, de poursuivre la médiation et la facilitation du dialogue entre acteurs politiques et l'ouverture au dialogue et la recherche constante du consensus, la préservation de la paix sociale.