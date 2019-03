Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe marche sur Mont Bleu, V.Club gagne Maniema Union par forfait

La course pour le titre de la 24e édition du championnat national de football est âpre entre le TP Mazembe, large victorieux de Mont Bleu, et l'AS V.Club, vainqueur par forfait de Maniema Union le 28 février dernier.

Le TP Mazembe a écrasé, dans son stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, le FC Mont Bleu de Bunia (province d'Ituri) par cinq buts à zéro, en match de la 23e journée . Pour cette rencontre, le coach Pamphile Miyaho Kazembe a placé le gardien de but international ivoirien, Sylvain Gbohouo, et dans le champ Godet Masengo, Kévin Mundeko, le Zambien Kabaso Chongo, l'Ougandais Joseph Benson Ochaya, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Doxa Gikangi, Trésor Mputu (remplacé par Glody Likonza à la 67e mn), Meschak Elia, Jackson Muleka (remplacé par le Belge de souche congolaise Denis Tshisaka Lumbala à la 85e), le Malien Abdoulaye Sissoko (remplacé par le Congolais de Brazzaville Elvia Giovany Ipamy à la 65e mn).

Les Montagnards de Goma n'ont pas fait le poids, face à aux Corbeaux, dominateurs, réalistes et efficaces. Joseph Benson Ochaya a ouvert la marque à la 22e mn. Jackson Muleka a signé un doublé au cours de cette partie à la 42e et 84e mn. Meschak Elia a participé à la fête avec un but à la 77e. Le milieu de terrain offensif Glody Likonza a signé aussi une réalisation, à la 82e mn.

Avec son doublé, Jackson Muleka est actuellement le meilleur buteur du championnat (seize buts inscrits), faisant pratiquement oublier l'autre buteur des Corbeaux de la capitale du cuivre, Ben Malango Ngita. Il devance Francis Kazadi Kasengu de l'AS V.Club (treize buts), Eric Kabwe de Lubumbashi Sport (dix buts) et Ricky Tulengi du DCMP (neuf buts). Mazembe totalise en ce moment soixante-et-un points au terme de vingt-et-une rencontres .

L'autre match de la journée, programmé au stade Tata Raphaël de Kinshasa entre l'AS V.Club et l'AS Maniema Union, ne s'est pas joué. Le club de Kindu n'a pas pu joindre la capitale le jour prévu, ses officiels ayant annoncé leur arrivée à Kinshasa pour le vendredi. La Linafoot a donc décidé du forfait au profit de V.Club qui totalise cinquante-neuf points. « On pouvait bien jouer, d'autant plus qu'on a un effectif qui mérite d'être tourné, donc ça nous fait un peu de repos, parce qu'un match c'est quelque qui puise dans les réserves, on avait donc prévu de faire une autre rotation, le groupe qui avait joué contre Lupopo devrait se reposer... tant pis, on a fait une petite opposition entre nous qui n'a pas la même saveur ni la même intensité que peut avoir un match », a déclaré sur Top Congo FC l'entraîneur Florent Ibenge de l'AS V.Club, pas du tout plaintif de n'avoir pas joué ce match contre Maniema Union.

Report du classico V.Club - Mazembe

L'autre décision de la Linafoot a trait au report du classico entre V.Club et Mazembe comptant pour la 23e journée et initialement programmé pour le 3 mars. Selon le président de la commission de gestion, la Linafoot ne prendra pas des risques. Les deux équipes ont rejeté la proposition de jouer au stade Tata Raphaël, le stade des Martyrs de Kinshasa étant fermé après les incidents survenus lors du match entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et le FC Renaissance du Congo. L'on se rappelle qu'en mai 2014, le classico au stade Tata Raphaël entre les deux équipes avait été émaillé de troubles avec des pertes en vies humaines.

Leader, Mazembe compte deux longueurs d'avance sur V.Club en termes des points, soit soixante-et-un à cinquante-neuf. « C'est très bien cette situation de mano à mano entre Mazembe et V.Club. On a fait un match exceptionnel à Lubumbashi, même si au niveau du résultat, on regrette de ne pas avoir ramené des points, mais le match était magnifique. Si nos équipes arrivent à sortir des matchs de ce niveau, cela nous permet d'avancer. On a fait le trou avec le troisième, on se bagarre maintenant pour le titre, jusqu'au bout, je crois que ça va être une lutte mano à mano et c'est beau », a laissé entendre Florent Ibenge au sujet de ce classico reprogrammé à une date ultérieure.

Classement provisoire

En dehors de Mazembe le premier et V.Club le deuxième, le classement partiel est complété par DCMP qui occupe la troisième position avec quarante-et un points pour vingt-et-un matchs, devant l'AS Maniema Union (trente-huit points en vingt-et-un matchs), Dauphin noir (trente-deux points pour dix-neuf matchs. Rangers est sixième avec vingt-huit points à l'issue de vingt-quatre rencontres, Lupopo se retrouve septième avec vingt-sept points au terme de vingt matchs, talonné par Sanga Balende, vingt-six points et également vingt matchs. Don Bosco est neuvième avec vingt-cinq points pour dix-huit matches, devant AS Nyuki qui ferme le top 10 du championnat avec vingt-trois points en vingt-et-un matchs.

Renaissance du Congo occupe la onzième position avec vingt-et-un points en vingt-et-un matchs, suivi de Mont Bleu, dix-huit points en vingt-et-un matchs, et Lubumbashi Sport qui compte dix-sept points après dix-neuf matchs, juste au dessus de la zone de relégation occupée par Jeunesse sportive Groupe Bazano, quinze points au terme de vingt confrontations et Dragons/Bilima, sept points seulement après vingt-deux rencontres. L'OC Muungano a été exclue du championnat après trois forfaits de suite.

Selon le calendrier de la Linafoot, il y a deux affiches ce samedi au stade Tata Raphaël de Kinshasa, d'une part l'opposition entre la lanterne rouge, l'AS Dragons/Bilima-l'AS Maniema Union, et de l'autre la confrontation entre le FC Renaissance du Congo et l'AC Rangers.