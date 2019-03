Cote d'Ivoire: Littérature - "Fils de Prélat" d'Armand-Claude Abanda sera édité en Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'ouest

Le roman intitulé "Fils de prélat" de l'écrivain camerounais, Armand-Claude Abanda, sorti en 2002 au Cameroun, bientôt édité à Abidjan par GAD éditions.

A cet effet, une convention entre les éditions Clé (éditeur du roman au Cameroun) et GAD éditons a été signée en 2018. Le partenariat entre en vigueur à partir de ce mois de mars. L'auteur Armand-Claude Abanda et Anges Felix N'Dakpri, patron de GAD éditions, ont annoncé la mise en œuvre de ce partenariat qui, à les en croire, fera de GAD éditions, l'éditeur et le distributeur de l'œuvre pour Afrique de l'Ouest.

L'information a été donnée, récemment, à l'occasion d'une conférence publique animée par M. Abanda, à la Riviera 2, à l'Université privée Esma.

C'est autour du thème: « La motivation », que l'écrivain, en s'appuyant sur son roman, a partagé son expérience professionnelle et celle de la vie. Il a prodigué de sages conseils aux étudiants. « L'objectif de la conférence est de donner quelques valeurs humaines et leur rappeler que pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. Il faut aussi avoir de bonnes attitudes pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude », a-t-il expliqué.

Cette tribune a aussi servi de plaidoyer à M. Abanda pour lancer un appel au ministère de l'Éducation nationale, afin que "Fils de Prélat" soit admis dans le programme scolaire ivoirien. « En Côte d'Ivoire, "Fils de Prélat" fait partie des ouvrages qui ont été présentés au ministère de l'Éducation nationale. Et nous sommes confiants que les personnes chargées de statuer porteront leur choix sur l'ouvrage afin qu'il soit inclus dans le programme scolaire comme c'est le cas au Gabon », plaide-t-il.