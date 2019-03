Sénégal: En visite à Touba - Me Madicke Niang fond en larmes devant le Khalife général des mourides

En visite hier, vendredi 1er mars à Touba, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, Me Madické Niang a craqué face aux propos touchants du Khalife général des Mourides à son endroit. Alors qu'il était venu remercier le marabout et réaffirmer son appartenance à la confrérie Mouride, Me Madické Niang a fondu en larmes après que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké lui a rappelé que « s'attacher à Serigne Touba, lui porter un réel amour, vaut plus que diriger tous les gouvernements du monde ».

Accueillant hier, vendredi 1er mars, le candidat malheureux à la présidentielle de 2019, le khalife général des Mourides a tenu des propos touchants à l'endroit de Me Madické Niang. « S'attacher à Serigne Touba, lui porter un réel amour vaut plus que diriger tous les gouvernements du monde. C'est lorsque je t'ai rencontré et su que ton amour pour Serigne Touba ne souffrait d'aucune contestation que j'ai éprouvé une profonde estime pour toi. L'amour que l'on peut avoir de Serigne Touba n'a pas son équivalent dans une vie », a déclaré Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Et d'ajouter, « à quoi sert d'être à la tête d'un pouvoir si ce n'est de demeurer dans des tracas, dans du stress ? Nul ne peut échapper à son destin. Serigne Touba n'a jamais été à la quête d'un privilège mondain toute sa vie durant. C'est cela qui est la vérité. L'amour que j'avais pour toi basé sur cet attachement que tu as pour Serigne Touba demeure, à ce jour, intact ».

Fort de cela, Me Madické Niang n'a pas pu retenir ses larmes hier, vendredi. Il a été emporté par les propos touchants de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. « Tout le monde sait qu'aussitôt après les résultats, j'allais venir sur Touba. J'avais décidé de venir remercier le marabout mais surtout réaffirmer mon appartenance à la communauté Mouride. Je n'ai même pas eu le temps de parler, le marabout en des termes très émouvants m'a manifesté les sentiments forts qu'il nourrit à mon endroit. Vous m'avez vu fondre en larmes tellement l'émotion était forte que je n'ai pas pu résister », a déclaré Me Madické après son audience avec le marabout.

Poursuivant son propos, il ajoutera : « donc, il ne me reste qu'à remercier le Khalife général des Mourides, réaffirmer mon appartenance à la communauté Mouride et dire que je suis talibé. Je l'étais avant d'avoir une ambition politique, avant d'entrer en politique et de continuer toute ma vie à être un talibé ». Rappelons que Me Madické Niang est arrivé en cinquième position de cette présidentielle.