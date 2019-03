Algérie: Les générations montantes sont tenues "de se souvenir toujours des sacrifices des chouhada"

Batna — Les générations montantes sont tenues de graver dans leur mémoire les contributions immenses et l'étendue des sacrifices consentis par les chouhada "qui avaient arrosé de leur sang pur l'arbre de la dignité et le champ de la résistance dont les fruits ont été la liberté et le recouvrement de la souveraineté nationale", a souligné, samedi à Batna, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.

Présidant, dans la commune de Seggana (70 km de Batna), la célébration du 61ème anniversaire de la mort en héro du chahid Commandant Abdelaâli Benbatouche, le ministre a estimé que les générations montantes "devaient évoquer avec déférence ses hautes valeurs et les faire siennes pour préserver les acquis du présent et tendre vers un avenir radieux".

"C'est grâce à ces énormes sacrifices qu'a été concrétisé le développement équilibré dans tous les domaines sur l'ensemble du territoire de la République où règnent la paix, la stabilité et la prospérité", a ajouté le ministre.

M. Zitouni a rappelé le parcours militant et héroïque du chahid Benbatouche qui fut, a-t-il noté, "un modèle de vaillance, de courage et de sacrifice, qui avait compris très tôt que la marche vers la liberté et l'indépendance exigeait sacrifice et martyre".

La cérémonie commémorative, tenue au lycée Zireg Mahmoud Ennoui, a donné lieu à une conférence historique animée par des moudjahidine et universitaires.

Compagnon du chahid, le moudjahid Abdelouahab Abid a livré son témoignage sur Benbatouche surnommé Allawa. La famille du chahid a été honorée à l'occasion.

Au cimetière de chouhada de Tazakt, village natal du chahid, il a été procédé à la lecture de la Fatiha du Saint Coran et au recueillement à la mémoire des martyrs.

Un monument commémoratif a été inauguré en hommage à Benbatouche, né le 16 décembre 1929 et tombé au champ d'honneur le 3 mars 1958 à Boudheroua (wilaya de Guelma) alors qu'il traversait la ligne électrifiée Morice à son retour de Tunisie dans une mission d'acheminement d'armes.

Dans la ville de Batna, le ministre a inspecté le chantier d'entretien et de réaménagement du siège local de l'Organisation nationale des moudjahidine dont l'édification remonte à la période coloniale.