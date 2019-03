Le président Félix Tshisekedi a récemment exprimé sa détermination de rencontrer les notables de la comunauté afin d'aborder la question de l'insécurité ambiante à Beni et Butembo et y trouver une solution définitive. Le chef de l'État répondait en fait à une demande expresse formulée par cette communauté, au lendemain de son investiture.

Le président de la communauté Nande, Jérôme Paluku, s'est confié récemment à la presse pour encourager la politique qu'entreprend imprimer le chef de l'État. Au nom de l'association Kyaghanda dont le siège est situé sur l'avenue Luambo-Makiadi (ex-Bokassa) à Kinshasa, il a de prime abord remercié le président de la République pour avoir réservé une suite favorable à leur demande sur la situation à Beni, se disant très satisfait de sa volonté de rencontrer les notables Nande dans un avenir proche.

« Nous sommes sûrs qu'avec l'actuel président de la République, un changement important va s'opérer pour le rétablissement d'une paix durable à Beni-Butembo, ainsi que toute la partie est de notre pays. C'est pourquoi notre communauté salue toutes les initiatives du président Félix-Antoine Tshisekedi avec son équipe dont la dernière en date est la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa. Et il vient de dépêcher une équipe à Yumbi où il y a eu des tueries. Ceci ne peut que susciter de l'espoir et de la satisfaction. Et notre communauté est prête à l'accompagner », a-t-il martelé.

Revenant sur le dernier voyage de Martin Fayulu à Beni- Butembo, Jérôme Paluku a souligné que le contexte n'est plus le même. Le pays, a-t-il indiqué, a désormais un président de la République reconnu sur le plan national et international. Et le peuple Nande n'ayant pas un autre pays que la République démocratique du Congo (RDC), a-t-il souligné, toute tentative de stigmatisation sera rejetée. « Le peuple Nande est originaire du Nord-Kivu, précisément de Beni-Butembo où il faisait beau vivre avant que les ennemis de notre nation viennent perturber notre quiétude par leurs convoitises démesurées. Notre communauté a toujours encouragé ses membres à évoluer positivement partout où ils s'engagent pour servir la nation, et chacun a son obédience politique qui n'a rien à faire avec ce peuple. Chacun est appelé à apporter sa pierre à l'édifice pour la construction de notre cher et beau pays, le contraire n'est pas Nande. Profiter de la période malheureuse que traverse ce peuple pour se positionner me paraît aberrant. Il faut rappeler que l'ère du clientélisme et du culte de personnalité est révolue », a insisté Jérôme Paluku.

Aussi a-t-il lancé un vibrant appel aux membres de sa communauté d'apporter leur soutien à Félix-Antoine Tshisekedi qui a pris la ferme résolution de mettre fin à ce calvaire. « Nous devons nous souder les coudes pour ne pas donner l'occasion au diable de semer la mauvaise herbe dans un jardin prêt à produire, et nous réitérons notre soutien au président de la République qui reste le seul garant de la nation, et lui demandons de prendre des décisions idoines afin d'éradiquer définitivement ce phénomène qui gangrène la quiétude de nos paisibles citoyens », a-t-il conclu.

Signalons que lors de la dernière réunion du Conseil national de sécurité du 19 février, le chef de l'État a émis le vœu de rencontrer les notables Nande pour s'imprégner des réalités des tueries qui sévissent à Beni afin de donner des réponses précises à cette macabre et persistante situation.