Cote d'Ivoire: Région de Gbêkê - Les sages-femmes formées à l'éthique et à la déontologie de leur profession

Les sages-femmes de la région de Gbêkê ont été formées le vendredi 1er mars, à la salle de conférences du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké, à l'éthique et à la déontologie de leur profession.

Et ce, en prélude à l'installation de la présidente régionale de Gbêkê du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et des maïeuticiens de Côte d'ivoire qui a lieu ce samedi 2 mars, au district sanitaire de Bouaké.

A cette occasion, Mme Assi Béda, conseillère de la présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et maïeuticiens de Côte d'Ivoire, par ailleurs, consultante en santé de la reproduction, a expliqué les missions assignées à cet Ordre. Il s'agit, entre autres, de mieux contrôler l'exercice de la profession de sage-femme, valoriser les connaissances de celles-ci sur les textes régissant l'Ordre, les former à l'éthique et à la déontologie de leur profession.

Mais elle a surtout insisté sur le fait que désormais toutes les sages-femmes qui ne se feront pas inscrire dans l'Ordre seront considérées comme exerçant illégalement la profession. « Pour exercer la profession, la présidente nationale doit vous délivrer un certificat de travail », a-t-elle insisté.

Au terme de cet atelier, Mme Philomène Oulaï, présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et maïeuticiens de Côte d'Ivoire, a souhaité que ses collègues retiennent qu'elles ont des devoirs envers leurs patients et doivent cultiver la confraternité envers leurs collègues. Elle a aussi rappelé qu'elles ont des droits. « Nous sommes venues les informer et former pour que dans l'exercice au quotidien de leur profession, qu'elles sachent ce qu'elles doivent faire pour une meilleure prise en charge des patientes », a-t-elle soutenu.

Dr Fatoumata Bamba, directrice régionale de la Santé et de l'Hygiène publique, a félicité l'Ordre des sages-femmes et maïeuticiens pour cette belle initiative. Selon elle, la sage-femme doit connaître ses droits et ses devoirs. Ce qui lui permettra de savoir où ses compétences commencent et s'arrêtent. « Cela va nous permettre, en tant que responsable, de la suivre. Et cela va réduire les décès maternels et infantiles dans la région », a-t-elle souligné.