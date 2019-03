Algérie: Présidentielle - Abdelkader Bengrina dépose son dossier de candidature

Alger — Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina a déposé, samedi, auprès du Conseil constitutionnel son dossier de candidature à la présidentielle du 18 avril prochain.

Animant une conférence de presse, samedi matin, avant le dépôt de son dossier, M. Bengrina a affirmé qu'il ambitionnait, à travers sa candidature à la prochaine échéance électorale, de "faire entendre la voix du peuple" et à "tendre l'oreille à ses préoccupations, intérêts et aspirations", ajoutant qu'il projetait d'édifier "une deuxième république ayant pour fondements, la préservation des constantes, le correction des insuffisances et l'adaptation à la nouvelle ère".

"L'Algérie a besoin actuellement d'un programme qui associe tout un chacun pour la définition de ses priorités", a assuré le président du Mouvement El-Bina, soulignant que ce programme ne saurait se concrétiser sans un "dialogue national regroupant l'ensemble des partis et des différentes élites, avec un gouvernement national et un programme économique préservant la stabilité et amorçant une véritable relance économique".

Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine, ne jamais avoir possédé une autre nationalité, attester de la nationalité algérienne d'origine du père et de la mère et doit être de confession musulmane.

Il doit également avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint.

Le candidat doit justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature, justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 et justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution.

Il doit également produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie, outre un dossier administratif contenant les renseignements du postulant, ce dernier doit notamment présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures individuelles de membres élus d'assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers 25 wilayas, ou bien une liste comportant 60.000 signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale.

A noter que le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision, dans un délai de 10 jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. L'acceptation ou le refus du dossier seront notifiés au concerné par une décision qui sera publiée au Journal officiel.